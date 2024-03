L'esorcista - Il credente, a che punto è il sequel Deceiver?

L'esorcista - Il credente di David Gordon Green non ha raggiunto il successo finanziario e di critica ottenuto dal suo Halloween del 2018, il che ha causato alcuni ritardi con il previsto seguito intitolato Deceiver.

Tuttavia, il produttore Jason Blum si è detto fiducioso che il sequel verrà realizzato. Il film era originariamente previsto per l'aprile del 2025 e, pur essendo stato rimosso da quella data di uscita, potrebbe ancora arrivare l'anno prossimo, se Blum riuscirà a trovare un nuovo regista in tempo. Infatti, David Gordon Green non tornerà alla regia, rimanendo solamente come produttore esecutivo.

"Faremo sicuramente un altro film sull'Esorcista, ma volevo più tempo per capire meglio. Non ho ancora idea di cosa sarà", ha dichiarato Blum a The Direct.

Il primo film di Green su Halloween era stato un enorme successo di critica e finanziario, resuscitando il franchise di Michael Myers dopo essere stato inattivo per quasi un decennio. Questo successo ha permesso a Green e Blumhouse di sviluppare i sequel Halloween Kills e Halloween Ends, arrivati nelle sale rispettivamente nel 2021 e nel 2022.

Su queste pagine potete leggere la recensione de L'Esorcista - Il credente, non certo il miglior biglietto da visita per l'inizio di una nuova trilogia horror.