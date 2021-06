The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo primo al box office italiano per il terzo weekend

The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo conserva la prima posizione al box office italiano per il terzo weekend, fiacco il debutto di Spiral - L'eredità di Saw e Monster Hunter.

The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo resiste in testa al box office italiano per la terza settimana consecutiva con un incasso di 161.000 euro che portano il film a un totale di 1.696.000 euro. Come svela la nostra recensione di The Conjuring - Per ordine del Diavolo, il film racconta un'agghiacciante storia di terrore, omicidio e male oscuro, che ha sconvolto persino gli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren. Uno dei casi più sensazionali da loro affrontati, inizia con la lotta per l'anima di un ragazzo, che ha portato i due demonologi a cose mai viste prima, segnando la prima volta nella storia degli Stati Uniti in cui un sospetto omicida avrebbe reclamato la sua possessione demoniaca come difesa.

Debutta in seconda posizione Spirit - Il ribelle, capitolo successivo dell'amato franchise d'animazione DreamWorks Animation che ha avuto inizio con il film nominato all'Oscar nel 2002 Spirit - cavallo selvaggio. Il film diretto da Elaine Bogan incassa 160.000 da 316 sale, con una media per sala di circa 506 euro.

Perde una posizione il film Disney Crudelia, storia delle origini della villain Disney Crudelia De Mon interpretata da una scatenata Emma Stone. Qui trovate la nostra recensione di Crudelia. Il film live action, che beneficia della duplice uscita cinema/streaming su Disney+, incassa altri 142.000 euro superando il milione e 870 mila euro.

Debutto fiacco per Spiral - L'eredità di Saw. Solo 131.000 euro da 341 sale per il nuovo capitolo della popolare saga horror Saw. Come indica la recensione di Spiral - L'eredità di Saw, il nuovo film del franchise punta a reinventare la storia di John Kramer, rispettando ed onorando comunque la sua memoria e, appunto, la sua eredità. Una mente sadica mette in atto una contorta forma di giustizia in SPIRAL, il nuovo adrenalinico capitolo della saga di SAW. Lavorando all'ombra di uno stimato veterano della polizia (Samuel L. Jackson), lo sfrontato detective Ezekiel 'Zeke' Banks (Chris Rock) e il suo partner alle prime armi (Max Minghella) si occupano di una sconvolgente indagine su omicidi che ricordano l'inquietante passato della città. Inconsapevolmente intrappolato in un mistero che si infittisce sempre di più, Zeke si trova al centro del morboso gioco dell'assassino.

Altro debutto, al quinto posto, per l'action Monster Hunter, con Milla Jovovich. Qui la recensione di Monster Hunter, film ispirato alla popolare saga di videogame che incassa 65.500 euro da 234 sale. La trama racconta che dietro al nostro mondo, ce n'è un altro, popolato da pericolosi e potenti mostri che dominano il loro territorio con ferocia mortale. Quando il tenente Artemis (Milla Jovovich) e la sua squadra speciale vengono trasportati tramite un portale dal nostro mondo al nuovo, rimangono senza parole. Nel suo disperato tentativo di tornare a casa, il coraggioso tenente incontra un misterioso cacciatore (Tony Jaa), le cui abilità uniche gli hanno permesso di sopravvivere in questa terra ostile. Di fronte a implacabili e terrificanti attacchi da parte dei mostri, i guerrieri si uniscono per combattere e trovare un modo per tornare a casa.