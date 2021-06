The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo ancora primo al box office italiano

The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo conserva la prima posizione al box office italiano, segue la pellicola Disney Crudelia, Comedians di Gabriele Salvatores debutta al quinto posto.

The Conjuring - Per ordine del Diavolo: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Keith Arthur Bolden in una scena

The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo resiste in testa al box office italiano con un incasso di 320.000 euro che portano il film a un totale di 1.400.000 euro. Come svela la nostra recensione di The Conjuring - Per ordine del Diavolo, il film racconta un'agghiacciante storia di terrore, omicidio e male oscuro, che ha sconvolto persino gli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren. Uno dei casi più sensazionali da loro affrontati, inizia con la lotta per l'anima di un ragazzo, che ha portato i due demonologi a cose mai viste prima, segnando la prima volta nella storia degli Stati Uniti in cui un sospetto omicida avrebbe reclamato la sua possessione demoniaca come difesa.

Stabile al secondo posto il film Disney Crudelia, storia delle origini della villain Disney Crudelia De Mon interpretata da una scatenata Emma Stone. Qui trovate la nostra recensione di Crudelia. Il film live action, che beneficia della duplice uscita cinema/streaming su Disney+, incassa altri 233.000 euro superando il milione e 631 mila euro.

In terza posizione debutta l'angosciante horror Run, con Sarah Paulson, che apre con un incasso di 100.000 euro da 214 sale. Qui trovate la recensione di Run, focus sull'adolescente Chloe (l'esordiente Kiera Allen), che è stata cresciuta dalla madre Diane (Sarah Paulson) in totale isolamento, controllando ogni sua mossa fin da quando è nata. Ora che è cresciuta, la ragazza scopre l'esistenza di segreti che potrebbero cambiare per sempre la sua vita.

Perde una posizione anche The Father - Nulla è come sembra, film che ha fruttato il secondo Oscar da protagonista a Sir Anthony Hopkins. Qui la nostra recensione di The Father - Nulla è come sembra, profonda disamina sulla demenza senile in un film intrigante e stratificato forte anche delle performance di Olivia Colman e Olivia Williams, che incassa altri 92.500 euro sfiorando gli 800.000 euro.

In quinta posizione troviamo il debutto del nuovo film di Gabriele Salvatores, Comedians. riflessione sul senso stesso della comicità in epoca contemporanea ed è tratto dalla pièce teatrale di Trevor Griffiths della fine degli anni Settanta. Incentrato su una serata di stand-up comedy, il film racconterà l'opportunità avuta da sei aspiranti comici stanchi della mediocrità delle loro vite. Al termine di un corso serale di stand-up, i sei si preparano ad affrontare la prima esibizione in un club. Tra il pubblico c'è anche un esaminatore, che sceglierà uno di loro per un programma televisivo. Per tutti è la grande occasione per cambiare vita, per alcuni forse è l'ultima. Qui la recensione di Comedians, che apre incassando 73.500 euro da 321 sale.