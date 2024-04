Hercules, i primi dettagli sul remake in live-action Disney

Oltre a essere impegnati sui sequel di Tyler Rake e The Gray Man, i fratelli Russo saranno anche tra i produttori del remake in live-action Disney di Hercules, la pellicola d'animazione uscita nelle sale nel 1997.

Con così tanti progetti realizzati e altrettanti in cantiere, si può quindi dire che le loro scelte per i progetti post-Marvel sono state varie - ma qual è la spinta dietro queste decisioni, e vorranno mai affrontare di nuovo un franchise già affermato? Quando è stata posta loro questa domanda, i Russo hanno chiarito che la loro attenzione è ora rivolta a un tipo di narrazione originale.

Il pubblico vuole qualcosa di diverso

Come ha dichiarato Joe: "L'intenzione è quella di costruire il nostro Star Wars. Per noi è importante concentrarci su una narrazione originale e su nuove idee. Se non altro, c'è stato troppo. Credo che si possa dire che siamo in una fase di narrazione ripetitiva e di potenziale abuso dei franchise. Quindi, a un certo punto, credo che il pubblico desideri nuove idee e nuove storie. Ed è su questo che ci stiamo concentrando dopo la Marvel, chiedendoci "quali sono queste nuove storie?". Barbie e Oppenheimer hanno dimostrato che il pubblico vuole qualcosa di diverso.

Hercules, i fratelli Russo sul live-action Disney: "Un omaggio all'originale, ma con un sapore più moderno"

Il remake di Hercules dovrebbe vedere Guy Ritchie alla regia, dopo il successo al box-office del suo remake di Aladdin, ma i Russo - intervistati da Games Radar - non hanno potuto svelare i primi dettagli del progetto perché al momento il duo sta ancora aspettando di ricevere la sceneggiatura.