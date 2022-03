The Batman travolge il box office italiano con un debutto da 3,6 milioni di euro

Debutto travolgente al box office italiano per The Batman, il cinecomic di Matt Reeves con la star Robert Pattinson apre con un incasso di 3,6 milioni di euro.

The Batman: Robert Pattinson in un'immagine

Debutto travolgente al box office italiano per The Batman. Il pubblico italiano accorre in massa per vedere la star inglese Robert Pattinson nei panni dell'Uomo Pipistrello facendo volare il cinecomic DC a quota 3,6 milioni di euro, incasso strepitoso ottenuto da 536 sale con una media per sala di oltre 6.700 euro. Qui trovate la nostra recensione di The Batman, i cui incassi sono un altro passo verso la normalità vista l'ottima ricezione avuta dalla pellicola che rilegge in chiave diversa le gesta di uno dei supereroi più amati. Nel supercast anche Zoe Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, Colin Farrell e Andy Serkis.

The Batman, Andy Serkis è Alfred: "Questi film ci aiutano a capire la condizione umana grazie al fantastico"

Dopo aver fatto man bassa di incassi a sua volta, l'ex numero uno Uncharted, avventurosa pellicola ispirata a un videogame di successo e interpretata dalla star Marvel Tom Holland, scende al secondo posto incassando altri 605 mila euro che lo portano a un totale di 5,1 milioni. Le avventure di Nathan Drake conquistano il pubblico, come segnala anche la nostra recensione di Uncharted, che vede un giovane Nathan Drake impegnato a vivere delle incredibili avventure accompagnato dal mentore Victor Sullivan(Mark Wahlberg). Nel cast anche Antonio Banderas e Tati Gabrielle.

Uncharted, Tom Holland: "Nel film ho dovuto imparare a muovermi come un uomo, non più come un ragazzino"

Al terzo posto troviamo Belfast, che racconta l'infanzia del cineasta nella città nordirlandese ai tempi dei Troubles. Come possiamo leggere nella recensione di Belfast, uno dei favoriti agli Oscar 2022, al centro della storia troviamo il piccolo Buddy, che ha nove anni e vive a Belfast insieme ai genitori e ai nonni. Attorno a lui la situazione sta per precipitare. Attacchi e rivolte hanno iniziato a devastare la capitale; il conflitto tra cattolici e protestanti è crescente, e la guerra civile appare sempre più vicina. Mentre il padre lavora in Inghilterra e la madre cerca di tenere coesa la famiglia, Buddy cercherà di trovare degli eroi che, come i protagonisti dei suoi film prediletti, possano giungere a salvare il proprio mondo che sta sgretolandosi. 335.000 euro di incassi portano il film a un totale di 935.000 euro.

Belfast, Nel nome del padre e gli altri: la questione irlandese al cinema

Ancora Kenneth Branagh per Assassinio sul Nilo, hit al box office che è ora quarto con 320 mila euro di incasso e vede il traguardo dei 5 milioni vicinissimo. Un vero successo per la pellicola diretta e interpretata da Kenneth Branagh con Gal Gadot, Armie Hammer, Annette Bening, Russell Brand e Letitia Wright. Come si legge nella recensione di Assassinio sul Nilo, Kenneth Branagh torna nei panni dell'iconico detective Hercule Poirot per risolvere un nuovo intricato delitto che si è consumato durante una crociera in Egitto.

Assassinio sul Nilo: cosa cambia (e perché) nel film di Kenneth Branagh

276.000 euro di incasso in 207 sale per il debutto de Il ritratto del Duca, ultimo film di Roger Michell ispirato alla vera storia di Kempton Bunton, un tassista di 60 anni che nel 1961 rubò dalla National Gallery di Londra il Ritratto del duca di Wellington di Francisco Goya. Kempton chiese un inconsueto riscatto: avrebbe restituito il dipinto solo se il governo si fosse impegnato di più a sostegno degli anziani. Solo 50 anni dopo si è scoperto che Kempton aveva intessuto una rete di bugie. L'unica verità era che si trattava di un brav'uomo determinato a cambiare il mondo e a salvare il suo matrimonio, come svela la nostra recensione de Il ritratto del Duca.