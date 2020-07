The Batman: lo spin-off televisivo su HBO Max sarà un prequel del film

The Batman, ispirato al costume di Batman: Earth One?

La serie televisiva di HBO Max ambientata nello stesso universo di The Batman sarà un prequel del lungometraggio di Matt Reeves. A svelarlo su Twitter è stato Justin Kroll di Variety, chiarendo la questione della timeline per quanto riguarda una possibile apparizione di Robert Pattinson nello show: "Non so se Patz apparirà, ma ho scoperto che la serie sarà ambientata prima degli eventi del film, e racconterà come Gotham sia diventata corrotta e invasa dai criminali." Un dettaglio interessante in attesa di maggiori informazioni su quando si avrà modo di vedere la serie, presumibilmente allo stadio embrionale per ora. Il film invece dovrebbe riavviare a breve le riprese, dopo aver ottenuto il via libera dalle autorità britanniche, ma non si hanno ancora notizie su quando cast e troupe saranno in grado di tornare sul set.

Gotham: una scena dell'episodio Selina Kyle

Lo spin-off televisivo di The Batman, che sarà realizzato per HBO Max da Matt Reeves e Terence Winter, è stato descritto come un poliziesco, e si parla di Gotham Central come possibile titolo per lo show. Ciò suggerirebbe un'influenza dell'omonima testata a fumetti, pubblicata tra il 2002 e il 2006 e incentrata sui poliziotti di Gotham City.

Una premessa simile è stata esplorata anche in Gotham, serial trasmesso da Fox tra il 2014 e il 2019, anche se in quel caso la componente puramente poliziesca fu presto accantonata per concentrarsi maggiormente sulle origini dei vari nemici di Batman e sull'evoluzione del giovanissimo Bruce Wayne. Il film di Reeves, con Robert Pattinson nel ruolo del vigilante, è invece previsto per l'autunno del 2021, e racconterà i primi anni dell'Uomo Pipistrello. Sempre nel 2021, e sempre su HBO Max negli Stati Uniti (in Italia probabilmente su Sky, ma non vi è ancora la conferma ufficiale), rivedremo il Batman di Ben Affleck, nella nuova versione di Justice League che aderisce al progetto originale di Zack Snyder.