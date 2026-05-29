Baywatch: altre due star dello show originale torneranno nel reboot

Fox ha annunciato che tra gli interpreti delle puntate in arrivo a partire da gennaio ci saranno due nomi già conosciuti dai fan.

Nel cast della nuova serie di Baywatch ci saranno altri due ritorni del progetto originale: Fox ha infatti confermato che tra gli interpreti ci saranno anche Michael Bergin e Kelly Packard.

Il mondo dei bagnini tornerà sugli schermi televisivi americani nel mese di gennaio e, pochi giorni fa, è stato condiviso un breve teaser che mostra in azione i protagonisti.

I ruoli dei due attori in Baywatch

Michael Bergin ha avuto il ruolo di Jack "J.D." Darius nella serie Baywatch, mentre Kelly Packard è stata April Giminski. I due bagnini hanno conosciuto Hobie (Stephen Amell) quando era una recluta e sono subito diventati amici, conoscendo inoltre benissimo la spiaggia dove lavorano.

Bergin aveva fatto parte del cast dello show originale dall'ottava all'undicesima stagione, recitando anche nel film Baywatch - Matrimonio alle Hawaii. Packard, invece, è apparsa nell'ottava e nella nona stagione.

Tra i ritorni nel mondo di Baywatch ci saranno anche quelli, già annunciati, di David Chokachi ed Erika Eleniak riprendendo i ruoli di Cody Madison e Shauni McClain.

Cosa racconterà il reboot

Negli episodi del progetto reboot dello show cult si racconterà la storia di Hobie Buchannon (Amell), ora capitano del team di bagnini seguendo le orme del leggendario padre Mitch (ruolo che ha regalato a David Hasselhoff la fama internazionale).

Il mondo di Hobie viene stravolto totalmente quando Charlie (Jessica Belkin), la figlia che non ha mai saputo di avere, si presenta alla sua porta, determinata a seguire la tradizione di famiglia e diventare una bagnina lavorando accanto al padre.

Nella prima stagione di Baywatch recitano anche Shay Mitchell nella parte di Trina, Hassie Harrison nel ruolo di Nat, Thaddeus LaGrone nei panni di Brad, Noah Beck che sarà Luke e Nader che interpreta Selene.

La serie è una co-produzione di Fox Entertainment e Fremantle. Matt Nix (Burn Notice) ha l'incarico di showrunner e produttore esecutivo. Nel team della produzione ci sono anche McG (che ha diretto la prima puntata), Michael Berk, Greg Bonann, Doug Schwartz, Dante Di Loreto e Mike Horowitz.