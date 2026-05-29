L’Erede, la nuova serie turca da stasera su Canale 5: trama, cast, quante sono le puntate

Debutta su Canale 5 la nuova serie turca, racconto di un dramma familiare tra tradizione, amore e faide, con protagonista Serhat, un medico diviso tra due donne e un destino imposto dalla sua famiglia.

Da stasera su Canale 5 c'è una nuova serie turca, manco a dirlo: si chiama L'Erede, è ambientata a Urfa ed è incentrata sul destino di Serhat, un chirurgo costretto a tornare nella sua terra d'origine e a confrontarsi con un matrimonio imposto.

Tradizione e modernità si scontrano ancora una volta in una produzione affacciata sul Bosforo, che mette in scena un dramma familiare fatto di segreti, passioni e identità divise.

La prima puntata, come le successive, andrà in onda in una prima serata dall'orario più variabile che mai.

La trama completa de L'Erede, la nuova dizi turca di Canale 5

"Se sei l'erede, vivere, respirare e persino innamorarsi ha un prezzo": è da questo incipit che prende avvio L'Erede (titolo originale Halef), in onda dal 29 maggio, che dovrebbe far compagnia al pubblico di Canale 5 sempre in prima serata (salvo ripensamenti, come è già stato per Racconto di una notte).

La serie è ambientata a Urfa, nel sud-est della Turchia, crocevia culturale tra curdi, turchi, turkmeni e arabi, e racconta una storia familiare sospesa tra tradizione e modernità. Protagonista è Serhat, chirurgo che ha costruito la propria vita lontano dal luogo in cui è nato e cresciuto, che ha sposato Melek, la donna che ama. Il ritorno forzato nella sua terra lo costringe però a un'unione religiosa con Yıldız, imposta per chiudere un'antica faida familiare.

Da qui si svilupperà un triangolo che metterà Serhat al centro di un conflitto insanabile: amore, dovere e appartenenza. All'interno della famiglia, inoltre, emergeranno segreti sepolti da anni che rischieranno di far esplodere definitivamente gli equilibri.

Le anticipazioni di venerdì 29 maggio

Le famiglie Yelduran e Kordagli sono due potenti clan di Urfa, legati da una lunga e instabile rivalità che nel tempo ha trovato una fragile tregua attraverso un accordo matrimoniale: il matrimonio tra Serhat Yelduran e Yıldız Kordagli.

Serhat, però, ha costruito la propria vita lontano da queste dinamiche familiari. Trasferitosi a Istanbul, è diventato un affermato chirurgo e ha cercato in ogni modo di sottrarsi al ruolo di erede e alle responsabilità imposte dal padre. Parallelamente ha iniziato una nuova vita accanto a Melek, con cui è felicemente sposato, e ha persino pianificato di trasferirsi in Germania per chiudere definitivamente con il passato.

Il suo ritorno a Urfa cambia però tutto. Le condizioni di salute del padre, colpito da un grave infarto, lo costringono a rientrare nella villa di famiglia proprio nel momento in cui la pressione sul matrimonio combinato con Yıldız diventa insostenibile. La situazione è ulteriormente aggravata dalle tensioni tra i clan: la famiglia Kordagli rifiuta qualsiasi rinuncia all'accordo e arriva a presentarsi armata alla casa degli Yelduran, trasformando il conflitto in una minaccia diretta di violenza.

Nel frattempo, sospetti, voci di tradimenti e rivalità interne alimentano un clima sempre più instabile, mentre un incendio nelle proprietà familiari fa emergere l'ipotesi di una possibile vendetta. Di fronte al rischio di una carneficina, Serhat viene spinto ad accettare un matrimonio religioso con Yıldız, soluzione per evitare lo scontro aperto.

L'accordo, però, prevede una convivenza anomala: Serhat continuerà a vivere la sua vita a Istanbul, pur dovendo mantenere un legame formale con la famiglia e la nuova moglie. Una scelta che segna l'inizio di un equilibrio fragile e profondamente conflittuale.

Il cast della soap: dove abbiamo già visto i protagonisti?

Nel ruolo di Serhat troviamo İlhan Şen, già noto al pubblico italiano per Love, Reason, Get Even, dove interpretava Ozan Korfalı, protagonista maschile coinvolto in una storia d'amore complessa tra logica e sentimenti.

Accanto a lui c'è Aybüke Pusat, nel ruolo di Melek. L'attrice ha raggiunto grande popolarità in Italia con Everywhere I Go - Coincidenze d'amore, dove interpretava Selin Sever, personaggio centrale nella dinamica romantica della serie.

Successivamente è stata protagonista anche di Dreams and Realities - La forza dei sogni, nel ruolo di Güneş, una giovane donna divisa tra ambizioni e relazioni personali.

Nel ruolo di Yıldız troviamo invece Biran Damla Yılmaz, già vista in Forbidden Fruit, dove interpreta Kumru Yıldırım, uno dei personaggi chiave delle dinamiche familiari e sentimentali della serie.

Quante sono le puntate de L'Erede?

La prima stagione è composta, nella sua versione turca, da 33 episodi della durata di circa 125 minuti. Per la messa in onda italiana su Canale 5, gli episodi verranno rimontati e ridotti (con una durata di circa 40 minuti ciascuno), aumentando così il numero delle serate di programmazione. Tuttavia è impossibile al momento dire quante effettivamente saranno le puntate che il pubblico italiano vedrà, anche perchè la soap è ancora in produzione.

La serie andrà in onda con appuntamento settimanale, sviluppandosi lungo diversi mesi con una struttura narrativa tipica delle dizi turche: lenta costruzione dei conflitti e forte centralità dei colpi di scena. Tutti gli episodi in chiaro su Canale 5 saranno poi naturalmente anche disponibili in streaming su Mediaset Infinity.