Jason Bourne stasera su Italia 1: trama, cast e durata del film con Matt Damon

Stasera in prima serata su Italia 1 va in onda Jason Bourne, nuovo capitolo della celebre saga spy action con protagonista Matt Damon. Un film ad alta tensione che riporta in scena l'ex agente segreto più iconico del cinema moderno, tra nuove minacce internazionali, complotti tecnologici e inseguimenti spettacolari.

Trama del film di stasera su Italia 1

Dopo anni vissuti nell'ombra, Bourne viene rintracciato da Nicky Parsons, che ha scoperto informazioni segrete sui programmi della CIA che hanno creato assassini programmati. I due finiscono nuovamente nel mirino dell'agenzia. Nel frattempo, la direttrice della CIA Heather Lee e l'analista Robert Dewey cercano di catturarlo o eliminarlo, temendo che Bourne possa rivelare segreti pericolosi legati al programma Treadstone e alle operazioni di sorveglianza globale.

Bourne attraversa diverse città del mondo (tra cui Atene e Las Vegas), mentre cerca di ricostruire pezzi del suo passato e capire la verità sulla morte dei suoi genitori e sul suo reclutamento. Alla fine, scopre nuove verità sulla CIA e affronta direttamente i responsabili del programma.

Tommy Lee Jones e Alicia Vikander

Interpreti e personaggi dell'ultimo capitolo della saga

Matt Damon : Jason Bourne

: Jason Bourne Alicia Vikander : Heather Lee

: Heather Lee Tommy Lee Jones : Robert Dewey

: Robert Dewey Riz Ahmed : Aaron Kalloor

: Aaron Kalloor Vincent Cassel : l'asset

: l'asset Julia Stiles : Nicky Parsons

: Nicky Parsons Ato Essandoh : Craig Jeffers

: Craig Jeffers Scott Shepherd : Edwin Russell

: Edwin Russell Gregg Henry : Richard Webb

: Richard Webb Bill Camp : Malcolm Smith

: Malcolm Smith Vinzenz Kiefer : Christian Dassault

: Christian Dassault Stephen Kunken: Baumen

La saga Bourne

Il film si inserisce nella storica serie prodotta da Universal Pictures, composta da:

Quattro curiosità sul film con Matt Damon

L'inseguimento nel centro di Las Vegas ha coinvolto circa 170 veicoli ed è stato girato in 5 settimane , esclusivamente tra mezzanotte e l'alba.

ed è stato girato in , esclusivamente tra mezzanotte e l'alba. Le scene ambientate ad Atene non sono state girate realmente in città: il set è stato ricostruito a Tenerife .

. Matt Damon ha raccontato di aver affrontato un allenamento estremamente intenso per tornare nel ruolo, con dieta rigida e preparazione quotidiana anche durante le riprese.

per tornare nel ruolo, con dieta rigida e preparazione quotidiana anche durante le riprese. Il film, costato circa 120 milioni di dollari, ha superato i 415 milioni di incasso mondiale.

Quanto dura Jason Bourne

Jason Bourne va in onda stasera alle 21:25 su Italia 1 e in live streaming su Mediaset Infinity. Il film ha una durata di poco più di due ore, esattamente 123 minuti. Secondo i palinsesti dovrebbe terminare alle 23:50 lasciando spazio a Into the Sun, film con Steven Seagal.