Off Campus: i nudi full-frontal in QUELLA scena sono tutti veri

Nessuna protesi è stata usata in Off Campus, la serie romance a sfondo sportivo rivelazione di Prime Video. La timidezza spinge molti attori a richiedere l'uso di trucchi prostetici per mascherare i logo genitali, ma è tutto vero quello che si vede nella serie, in cui abbondano addominali scolpiti, scene di sesso e perfino una sequenza di masturbazione reciproca.

Le star di off Campus hanno usato trucco prostetico?

Come rivela la nostra recensione della prima stagione di Off Campus, lo show segue il triangolo amoroso tra gli studenti universitari Hannah Wells (Ella Bright), Justin Kohl (Josh Heuston) e Garrett Graham (Belmont Cameli). Una scena in particolare ha catturato la curiosità degli utenti. A rispondere alla fatidica domanda se ciò che vediamo è tutto vero è stata la protagonista Ella Bright che, nel corso del podcast Not Skinny But Not Fat ha chiarito il dubbio ai fan. Alla domanda "Quando hai visto 100 peni, erano veri?" ha risposto: "Sì".

I protagonisti di Off Campus in una scena

Nella scena a cui fa riferimento Hirsch, il personaggio di Bright, Hannah, irrompe nello spogliatoio della squadra di hockey per affrontare l'ex fidanzato Garrett Graham (Belmont Cameli), ma si ritrova in una stanza piena di uomini nudi. La telecamera mostra in primo piano gli atleti con i genitali in bella vista.

"Abbiamo lanciato un annuncio di casting, chiedendo a chiunque fosse disposto a spogliarsi completamente di presentarsi", ha detto Ella Bright svelando il metodo del casting per questa particolare scena.

L'attrice ha anche spiegato che ogni ruolo in questa storia d'amore erotica richiedeva un diverso livello di nudità, motivo per cui Bright indossava un reggiseno o un lenzuolo strategicamente posizionato nelle sue scene di sesso, mentre Mika Abdalla, che interpreta Allie, coinquilina e migliore amica di Hannah, mostra il seno.

"L'idea della showrunner Louisa Levy era che per Hannah fosse prevista una nudità parziale, mentre per Allie dovesse essere completa, semplicemente perché Allie ha una sicurezza incredibile e un modo di vivere il suo corpo molto disinvolto", ha spiegato l'attrice. "E il sesso è una parte fondamentale della sua vita. Si tratta semplicemente di mostrare la differenza tra questi personaggi."

I giocatori di hockey al centro di Off Campus

La differenza d'età: un problema per gli attori?

La 19enne Ella Bright ha anche rassicurato i fan sulla differenza d'età con l'attore Belmont Cameli, 28 anni, che interpreta il fidanzato Garrett Graham Bright, soprattutto riguardo alla difficoltà delle scene di sesso.

"Quando ho sostenuto i provini avevo già tutte le informazioni, le conoscenze e la comprensione necessarie per il ruolo" ha detto. "Mi sono innamorata di Hannah e delle sceneggiature all'istante. Non ho mai avuto dubbi sul fatto che avrei voluto farlo. Capisco le preoccupazioni della gente, ma non mi sono mai sentita esclusa per il fatto di essere più giovane degli altri. Siamo tutti una grande famiglia, e ognuno è stato più che perfetto. Non potrei sentirmi più a mio agio su questo set con queste persone".