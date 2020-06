The Batman, Robert Pattinson: "Lo stop alla lavorazione non è stata la cosa peggiore"

Robert Pattinson ammette che lo stop alla lavorazione di The Batman e la pausa forzata non è stata la cosa peggiore che gli sia capitata.

Robert Pattinson sembra aver preso con filosofia lo stop provvisorio alle riprese di The Batman tanto da ritenere che non sia poi stata la cosa peggiore che poteva succedere.

Un camera test di The Batman

L'attore è tornato a commentare l'attuale situazione di stallo in un'intervista a CinemaBlend in cui spiega che si tratta di un "film difficile da girare. Voglio dire, è Batman. In pratica ci sono arrivato subito dopo aver ultimato Tenet di Christopher Nolan e mi sentivo un po' frastornato. Così avere del tempo libero per me non è la peggior cosa del mondo."

Dopo aver stabilito le linee guida post emergenza sanitaria, l'Inghilterra ha autorizzato la riapertura dei set di The Batman e di altre produzioni. Adesso sta a Warner Bros. decidere le tempistiche per tornare sul set in tutta sicurezza. Al momento dello stop, il regista Matt Reeves aveva ultimato un quarto delle riprese.

The Batman, Paul Dano: "Script potente, non vediamo l'ora di mostrarlo al cinema"

The Batman vedrà Robert Pattinson in una nuova e più giovane incarnazione di Bruce Wayne negli anni di formazioni che lo portano ad assumere l'identità del vigilante Batman. tra i nemici che il personaggio dovrà affrontare vi saranno Oswald Cobblepot/Pinguino, Selina Kyle/Catwoman, Carmine Falcone e l'Enigmista. Nel cast Zoë Kravitz, Andy Serkis, Colin Farrell, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Jayme Lawson e Peter Sarsgaard.

L'uscita di The Batman è fissata al 1 ottobre 2021.