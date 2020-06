The Batman, Paul Dano: "Script potente, non vediamo l'ora di mostrarlo al cinema"

Paul Dano anticipa la potenza dello script di The Batman firmato da Matt Reeves e confessa di non vedere l'ora di mostrare il film al pubblico al cinema.

Paul Dano, interprete dell'Enigmista in The Batman, loda la sceneggiatura del film confessando di non vedere l'ora di poter mostrare il film nei cinema.

Al momento la produzione di The Batman è in stand-by, ma da pochi giorni l'Inghilterra ha diffuso le linee guida per riaprire i set in sicurezza nonostante l'emergenza sanitaria e la pellicola diretta da Matt Reeves potrebbe essere una delle prime produzioni a ripartire.

Nel parterre del villain, a fianco di Colin Farrell nel ruolo del Pinguino e Zoë Kravitz in quello di Catwoman troviamo Paul Dano nei panni dell'Enigmista, uno dei più popolari nemici di Batman nei fumetti DC. In un'intervista a Playlist, Dano ha svelato qualche dettaglio sul progetto svelando:

"Io credo che Matt Reeves sia il vero valore aggiunto. La sua sceneggiatura mi ha sorpreso, è davvero molto potente. Non posso anticipare niente, ma ci sono degli aspetti divertenti del mio personaggio, anzi, in tutti i personaggi. The Batman è quel tipo di film che non vediamo l'ora di poter condividere col pubblico sul grande schermo. Sarà grandioso."

The Batman, Robert Pattinson: "Gli attori che si allenano ogni giorno stabiliscono un precedente negativo"

Alcune foto dal set di The Batman ci hanno mostrato un'anticipazione del look e degli abiti di Colin Farrell nei panni del Pinguino, ma a quanto pare il vero aspetto del personaggio per il momento è ancora segreto così come l'Enigmista di Paul Dano.

La data di uscita di The Batman è fissata al 1 ottobre 2021.