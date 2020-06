The Batman, Fantastic Beasts 3: l'Inghilterra autorizza la riapertura dei set

The Batman, Fantastic Beasts 3 e The Witcher sono le prime produzioni che potrebbero ripartire ora che l'Inghilterra ha diffuso le linee guida per la riapertura dei set.

Arriva l'autorizzazione ufficiale a riprendere la lavorazione di The Batman, Animali fantastici 3 e delle altre produzioni in stand by dall'inizio dell'emergenza sanitaria. L'Inghilterra ha diramato le linee guida che permetteranno ai set di ripartire in sicurezza nonostante la pandemia di coronavirus.

Un camera test di The Batman

Ora che l'autorizzazione è arrivata, sta a Warner Bros. decidere quando ripartire seguendo le linee guida formulate dalla British Film Commission e dal British Film Institute. Tra le regole imposte si parla di distanziamento fisico, corsi di formazione per apprendere i nuovi protocolli e misurazione della temperatura. Tra le produzioni che potrebbero ripartire a breve ci sarebbero anche La sirenetta e la seconda stagione della serie Netflix The Witcher.

La ripartenza possibile per The Batman è prevista a luglio. Per adesso il regista Matt Reeves ha girato un quarto delle riprese previste, lo stop ha causato uno slittamento della data di uscita passata da giungo a ottobre 2021. Quanto ad Animali fantastici 3, al momento dello scoppio della pandemia le riprese erano sul punto di partire, ma per adesso gli sconvolgimenti non hanno spinto Warner Bros. a variare la data di uscita, fissata al 12 novembre 2021.