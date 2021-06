The Batman: Robert Pattinson e Colin Farrell a Glasgow per i reshoots

Robert Pattinson e Colin Farrell, rispettivamente Bruce Wayne e Pinguino, si preparano a fare ritorno a Glasgow, in Scozia, per girare le sequenze mancanti di The Batman.

Gli attori Robert Pattinson e Colin Farrell si preparano a recarsi a Glasgow, in Scozia, per i reshoots di The Batman. Secondo il Daily Record, la produzione a Glasgow del nuovo capitolo della saga dell'amato giustiziere DC è già iniziata, anche se le due star non sono ancora arrivate.

The Batman: Robert Pattinson, Colin Farrell, Zoe Kravitz e John Turturro

"C'è stato molto clamore sul film dopo le riprese tenutesi in Scozia a febbraio, e la troupe non vede l'ora di tornare a metà luglio, anche se non era un viaggio programmato", afferma una fonte nella pubblicazione. "Ci si aspetta che vengano realizzate soprattutto le riprese di alcune scene d'azione e sequenze acrobatiche".

Location previste, il cimitero di Necropolis, Merchant City e York. La produzione terminerò alla fine di luglio. in precedenza, il Cavaliere Oscuro era stato avvistato in sella alla sua bat-moto nel cimitero di Necropolis dai fan che sono rimasti delusi nello scoprire che l'uomo con il costume era uno stuntman.

The Batman: la foto leaked svela il look dell'Enigmista, le reazioni stupite dei fan sui social

La notizia del ritorno della troupe cinematografica di The Batman a Glasgow è l'ultima spinta per l'industria cinematografica scozzese dopo l'avvistamento della star di Indiana Jones, Harrison Ford, impegnato nelle riprese dell'ultimo film del franchise, Indiana Jones 5, nella regione delle Scottish Borders lo scorso fine settimana.

The Batman, diretto da Matt Reeves e interpretato da Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Colin Farrell, Paul Dano e Jeffrey Wright, arriverà nei cinema il 4 marzo 2022.