The Batman: la foto leaked svela il look dell'Enigmista, le reazioni stupite dei fan sui social

Nuove foto leaked di The Batman hanno messo in allarme i fan impegnati a commentare il nuovo look dell'Enigmista di Paul Dano così diverso dalla versione dei fumetti.

Una nuova foto promozionale leaked di The Batman svela un collage di immagini che mostrano Batman, la Batmobile, Selina Kyle e l'Enigmista. Proprio il look dell'Enigmista, così diverso da quello classico dei fumetti, avrebbe sconcertato i fan che sono accorsi in massa per commentare l'evoluzione del personaggio interpretato da Paul Dano.

L'immagine promozionale conferma quanto anticipato dal primo trailer di The Batman, l'Enigmista indossa una maschera che gli copre il volto e la bocca.

Questo nuovo look sembra essere stato accolto dai fan in maniera controversa. tra apprezzamenti e critiche, sono molti a essere perplessi riguardo l'aspetto del personaggio indicando una similitudine con il Killer Zodiac, assassino seriale mai identificato che terrorizzò la California del nord negli anni '60 e '70. Alcuni sottolineano, inoltre, come la maschera si adatti al tema generale del film poiché il fatto che copra anche la bocca rappresenterebbe il tentativo di Gotham di mettere a tacere colui che sta dicendo la verità.

"Il Killer di Zodiac è chiaramente un'enorme fonte di ispirazione per il design dell'Enigmista", ha twittato un esperto di serial killer e fumetti, mentre un altro scrive "Adoro la sua atmosfera da Zodiac Killer".

The Batman sarà ambientato su Terra-2, il reboot di Superman di J.J. Abrams seguirà quel modello?

Ecco alcune reazioni dei fan apparse sui social.

The Batman, diretto da Matt Reeves e interpretato da Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Colin Farrell, Paul Dano e Jeffrey Wright, arriverà nei cinema il 4 marzo 2022.