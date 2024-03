The Batman 2: Boyd Holbrook in trattative per interpretare Due Facce?

I dettagli della trama di The Batman 2 sono ancora topo secret, ma sono molte le informazioni ufficiose che circolano sul sequel di Matt Reeves.

Il co-CEO dei DC Studios, James Gunn, sembra aver smentito le notizie secondo cui personaggi del calibro di Spaventapasseri, Clayface, Professor Pyg e Hush sarebbero apparsi nel film, ma l'ultima voce riguarda uno dei villain più classici dei fumetti DC, Harvey Dent alias Due Facce.

Indiana Jones e il Quadrante del Destino: Boyd Holdbrook in una scena

Secondo CanWeGetSomeToast, Boyd Holbrook sarebbe in trattative per interpretare il classico cattivo di Batman nel sequel. In fatto di cattivi, Holbrook ha una certa esperienza essendo apparso nei panni di Donald Pierce in Logan, in quelli del Corinzio nella serie Netflix The Sandman, più recentemente, nel ruolo di Kaber in Indiana Jones e il quadrante del destino.

Il futuro di The Batman

Quando è stato lanciato il nuovo DC Universe di James Gunn e Peter Safran, James Gunn ha confermato che il BatVerse di Matt Reeves rimarrà separato dal DCU, quindi questo film, insieme al sequel di Joker di Todd Phillips, sarà considerato un racconto di Altrimondi. Un nuovo attore indosserà il mantello e il cappuccio di Batman in The Brave and the Bold, che presenterà anche una versione diversa di Robin: il figlio del Crociato Incappucciato, Damian Wayne.

Per quanto riguarda The Batman 2, si prevede che Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Andy Serkis, Jeffrey Wright e Colin Farrell riprenderanno i rispettivi ruoli, ed è probabile che appaiano anche i personaggi introdotti nella serie spinoff di Max The Penguin, di cui è stato appena lanciato il teaser trailer.

Un camera test di The Batman

Secondo alcune voci, la storia sarà parzialmente basata su Batman: Earth One di Geoff Johns. Visto che il primo film ha preso una certa ispirazione dal vol. 1, si presume che il seguito sarà maggiormente influenzato dai volumi 2 e 3.

Per chi non ha familiarità con il fumetto, Earth One si svolge nella continuità alternativa e presenta una reinterpretazione aggiornata e più realistica dell'origine e dei personaggi classici di Batman. Hush non appare, ma i volumi successivi presentano Clayface, Spaventapasseri e una versione femminile di Due Facce incarnata dalla sorella gemella di Harvey Dent, Jessica.

L'uscita di The Batman 2 è slittata dall'ottobre 2025 all'ottobre 2026.