The Batman: un'immagine di Vanessa Hudgens in versione Catwoman conquista i fan

The Batman potrebbe avere Vanessa Hudgens nel cast con il ruolo di Catwoman e un fan ha provato a immaginare il suo look nel film.

The Batman, secondo le indiscrezioni, potrebbe avere Vanessa Hudgens nel ruolo di Catwoman e una fan art ha ora mostrato che aspetto potrebber avere il personaggio nel nuovo cinecomic.

La produzione non ha ancora confermato la scelta dell'attrice per l'iconica parte, in passato già interpretata da Michelle Pfeiffer, e nemmeno l'eventuale partecipazione di Robert Pattinson che dovrebbe essere il protagonista del progetto.

L'immagine di Vanessa Hudgens in versione Catwoman mostra Selina Kyle sul tetto di un edificio di Gotham, con un costume, diverso da quello indossato in precedenza da Anne Hathaway che è stata la donna gatto per Christopher Nolan, in cui non mancano le orecchie da felino e la frusta.

La creazione ispirata alle indiscrezioni riguardanti The Batman sembra aver convinto più di un fan dei fumetti che l'ex star di High School Musical potrebbe essere una scelta interessante per il film diretto da Matt Reeves, la cui uscita nelle sale è prevista per il 2021.

Per ora Warner Bros. non ha ancora ufficializzato alcun nome, quindi non resta che attendere per scoprire a quali giovani star verranno affidati gli iconici ruoli.

The Batman: i fan vogliono Michael Keaton al fianco di Robert Pattinson!