The Penguin, Colin Farrell elenca i suoi cattivi preferiti di Batman

Quando si è diffusa la notizia che Colin Farrell era stato scritturato per il ruolo del Pinguino in The Batman, molti fan non erano esattamente entusiasti. Farrell non assomiglia affatto alla versione dei fumetti dell'iconico cattivo, ma grazie al trucco e a un'interpretazione eccellente ha fatto centro.

L'attore irlandese riprenderà il ruolo nel suo spin-off in streaming, The Penguin, e ha recentemente incontrato MovieWeb per parlare del suo ruolo in Sugar. Durante la conversazione, Farrell ha svelato chi sono i suoi personaggi preferiti del franchise di Batman.

"I miei attori o film preferiti di Batman... voglio dire, Heath Ledger. Heath è il migliore", ha detto del compianto attore che ha interpretato il Joker ne Il cavaliere oscuro. Farrell ha poi aggiunto: "Ma mi sono piaciuti molti di loro. Amo anche Jack Nicholson come Joker. Questi personaggi della tradizione sono così ben progettati all'inizio che resistono e basta. Ho visto una volta che a Christian Bale è stata fatta una domanda sul nuovo Batman in arrivo e su Robert Pattinson che interpreta Batman, e Christian ha detto qualcosa del tipo, e parafraso, che questi personaggi sopravvivono e invitano a molteplici interpretazioni".

Michael Keaton e Jack Nicholson in Batman

"E naturalmente adoro Danny DeVito nel ruolo del Pinguino. Sono cresciuto guardando i film di Tim Burton", ha sottolineato Farrell. "Ma con la serie torno indietro anche ad Adam West e Burgess Meredith, il primo Pinguino che abbia mai visto. Ce ne sono così tanti che non so chi sia il mio preferito".

Per quanto riguarda il miglior Batman, ha scelto con cura le parole dopo aver condiviso lo schermo con Robert Pattinson, ma ha ammesso: "Ho un debole per Michael Keaton perché avevo forse 10 o 11 o 12 anni quando l'ho visto, e ne ero ossessionato, sapete?".

Nonostante si continui a parlare di "stanchezza da supereroi", Farrell ha poi paragonato i supereroi agli dei greci dei nostri tempi e ha concluso definendoli "aspirazionali e discutibili".

Locandina di The Penguin

The Penguin

The Penguin è interpretato da Colin Farrell, Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O'Connell, Clancy Brown e Michael Zegen. La serie drammatica in otto episodi dei DC Studios continua la saga epica di The Batman, iniziata dal regista Matt Reeves con il film campione d'incassi della Warner Bros. Pictures, The Batman, ed è incentrata sul personaggio interpretato da Farrell nel film.

La serie è prodotta esecutivamente da Matt Reeves, Dylan Clark, Colin Farrell, Lauren LeFranc, che scrive e funge da showrunner, Craig Zobel, che dirige i primi tre episodi, e Bill Carraro. The Penguin debutterà su Max il prossimo autunno, mentre The Batman 2 è stato recentemente spostato al 2 ottobre 2026.