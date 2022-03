The Batman si tiene stretto il primo posto al box office USA con altri 66 milioni

The Batman: una foto dal set

The Batman non cede di un millimetro e prosegue il suo predominio in vetta al box office USA per la seconda settimana incassando altri 66 milioni che lo portano a un totale di 238,5 milioni. Il film di Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni dell'Uomo Pipistrello conquista il pubblico americano dopo aver segnato la seconda miglior apertura in pandemia e la miglior apertura per un film DC dal 2016, anno di Suicide Squad. A livello globale il cinecomic ha già incassato 463,2 milioni. Qui trovate la nostra recensione di The Batman, i cui incassi sono un altro passo verso la normalità vista l'ottima ricezione avuta dalla pellicola che rilegge in chiave diversa le gesta di uno dei supereroi più amati.

Uncharted: Tom Holland, Mark Wahlberg e Sophia Ali in una scena del film

Stabile al secondo posto Uncharted, con un incasso di 9,2 milioni che lo portano a un totale di 113,3 milioni tondi tondi. Tom Holland e Mark Wahlberg continuano a mietere successi nell'avventurosa pellicola che racconta le avventure di Nathan Drake, come segnala anche la nostra [recensione di Uncharted (https://movieplayer.it/articoli/uncharted-recensione_26439/ "Uncharted, la recensione: predatori dell'avventura perduta"), che vede il giovane avventuriero impegnato in una pericolosa missione alla ricerca di un tesoro, accompagnato dal mentore Victor Sullivan(Mark Wahlberg). Nel cast anche Antonio Banderas e Tati Gabrielle.

Al terzo posto fa irruzione BTS - Permission To Dance On Stage, film concerto sulla band K-pop BTS che incassa 6,8 milioni da 803 sale, con una solidissima media per sala di 8.518 dollari.

Scende al quarto posto Dog, che racconta le disavventure di un ex ranger dell'esercito interpretato da Channing Tatum, impegnato a compiere un incredibile viaggio insieme a Lulu, un cane da pastore belga. I due salgono a bordo di una Ford Bronco del 1984 e partono con destinazione la costa del Pacifico nella speranza di arrivare in tempo al funerale di un militare. Lungo la strada si daranno del filo da torcere a vicenda, infrangeranno qualche legge, eviteranno di morire e impareranno ad abbassare la guardia pur di avere una possibilità di trovare la felicità. Un film che sta scaldando il cuore del pubblico americano e che incassa altri 5,3 milioni, superando i 47,8 milioni complessivi.

Tom Holland ancora protagonista del box office con Spider-Man: No Way Home, che scendo al quinto posto e incassa altri 4 milioni di dollari, arrivando a un totale nazionale di 792,2 milioni di dollari. Come anticipa la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home.