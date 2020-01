The Batman: al via le riprese, Matt Reeves condivide la prima foto dal set

Hanno preso ufficialmente il via le riprese di The Batman, il regista Matt Reeves pubblica la prima foto dal set per celebrare l'avvio della lavorazione.

Le riprese di The Batman hanno preso ufficialmente il via, Matt Reeves celebra postando la prima foto dal set con tanto di hashtag #DayOne #TheBatman. Il nuovo capitolo sulle avventure del Cavaliere Oscuro dovrebbe dare il là a una nuova trilogia interpretata dalla star Robert Pattinson, che interpreterà un Batman più giovane dalle spiccate doti investigative.

Tante saranno le novità contenute in the batman, che fornirà uno sguarde nuovo sulle gesta dell'Uomo Pipistrello in una Gotham City ricostruita in Inghilterra e Scozia, in particolare a Glasgow. Pare che il costume di Robert Pattinson sarà qualcosa di mai visto prima nei cinecomic, inoltre cresce l'hype per scoprire le caratteristiche della nuova Batmobile che dovrebbe comparire a breve per le strade di Glasgow.

The Batman è diretto da Matt Reeves, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Mattson Tomlin. Oltre a Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne / Batman, il film vede la partecipazione di Jeffrey Wright come James Gordon, Zoë Kravitz nei panni di Selina Kyle / Catwoman, Paul Dano sarà Edward Nashton / The Riddler, Colin Farrell Oswald Cobblepot / Pinguino, Andy Serkis si calerà nei panni del fedeke Alfred Pennyworth e John Turturro sarà il boss Carmine Falcone.

L'uscita di The Batman è fissata al 25 giugno 2021.