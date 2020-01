The Batman: il costume di Robert Pattinson sarà qualcosa di mai visto prima nei cinecomic?

Le riprese di The Batman sono attualmente in corso e online sono apparse delle indiscrezioni sul costume che indosserà Robert Pattinson.

Le riprese di The Batman sono in corso e i fan sono in attesa di scoprire i dettagli relativi al costume da eroe che verrà indossato da Robert Pattinson nel nuovo cinecomic tratto dai fumetti della DC.

Secondo quanto riporta il sito Batman on Film, Bruce Wayne indosserà un'armatura senza alcun paragone rispetto a quelle mostrate nei precedenti lungometraggi, pur soddisfando le aspettative dei fan. Nel film diretto da Matt Reeves, Robert Pattinson il giovane vigilante in azione a Gotham City utilizzerà per proteggersi delle risorse personali, non usando i gadget tecnologici prodotti dalle Wayne Industries.

L'intenzione sembra infatti quella di offrire una versione personale del personaggio che tornerà nelle sale dal 25 giugno 2021.

Il sito parla anche della Batmobile, per ora non apparsa sul set, che dovrebbe essere molto diversa dalla trilogia de Il Cavaliere Oscuro realizzata da Christopher Nolan. Il veicolo dovrebbe, in ogni caso, non essere particolarmente stilizzato come accaduto nei film di Tim Burton e Joel Schumacher, pur mantenendo alcune delle caratteristiche che rendono unico il mezzo di trasporto.

Le prime foto dal set di The Batman che anticipavano la scena di un funerale, hanno dato ufficialmente il via all'attesa di ulteriori dettagli relativi alla lavorazione del film cinecomic che avrà nel cast anche Zoe Kravitz nel ruolo di Catwoman, Andy Serkis in quello di Alfred, Jeffrey Wright che sarà il Commissario Gordon, John Turturro che interpreterà Carmine Falcone e Peter Sarsgaard.