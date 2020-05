The Batman, Robert Pattinson: "Gli attori che si allenano ogni giorno stabiliscono un precedente negativo"

Robert Pattinson ha svelato in che modo sta affrontando la quarantena in attesa di riprendere il lavoro su The Batman, sottolineando le difficoltà a rimanere in forma.

Robert Pattinson ha svelato in che modo sta vivendo la quarantena durante una recente intervista in cui ha parlato dell'importanza di rimanere in forma in vista del ritorno sul set di The Batman, criticando un po' le aspettative nei confronti dei colleghi che riescono ad allenarsi in ogni situazione.

L'attore, infatti, non appena sarà possibile ritornare sul set dovrà riprendere il lavoro per portare sul grande schermo la nuova versione di Bruce Wayne.

In un'intervista rilasciata al magazine GQ Robert Pattinson ha spiegato: "Sto essenzialmente seguendo una dieta per Batman. Grazie a dio. Non so cosa farei se non lo stessi facendo. Posso sopravvivere. Mangio fiocchi d'avena con delle proteine in polvere alla vaniglia. E lo mescolo persino a malapena, è straordinariamente facile. In pratica mangio cibo in scatole e cose simili. Verso letteralmente la sala Tabasco dentro una lattina di tonno e la mangio così".

Mantenersi in forma in vista del ritorno sul set di The Batman non è però particolarmente semplice e l'interprete di Bruce Wayne ha ammesso che sta ignorando i consigli del personal trainer assunto dalla Warner Bros: "Penso agli altri attori che si allenano sempre, sono parte del problema. Stabilisci un precedente. Nessuno lo faceva negli anni '70. Anche James Dean, non aveva esattamente un fisico atletico. Io sto letteralmente facendo fatica a fare qualcosa".

Nel cast di The Batman (le cui riprese sono state messe in pausa per assicurare la sicurezza del cast e della troupe), oltre a Robert Pattinson, ci sono anche Zoe Kravitz nel ruolo di Catwoman, Andy Serkis in quello di Alfred, i gemelli Max e Charlie Carver in una parte ancora da rivelare, John Turturro che interpreterà Carmine Falcone e Peter Sarsgaard.

Il film racconterà la storia di un giovane Bruce Wayne, alle prese con un caso da risolvere che metterà alla prova le sue capacità da detective e a confronto con nemici del calibro di Joker, Spaventapasseri, Bane, Poison Ivy, Catwoman e Ra's al Ghul.

Alla regia dell'atteso progetto ci sarà Matt Reeves.