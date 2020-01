The Batman: una nuova foto di Colin Farrell svela il look di Pinguino

Una foto di Colin Farrell, immortalato in una pausa dal set svela il look che avrà la nuova versione del Pinguino in The Batman.

Ecco come sarà il Pinguino di The Batman, con una chioma corta e argentata e dei baffetti sotto il naso, a svelarcelo è una foto di Colin Farrell in un momento di pausa dalle riprese.

Le prime foto rubate dal set qualche settimana fa hanno confermato il ruolo affidato a Colin Farrell in The Batman, a quanto pare seguirà l'esempio del predecessore Danny DeVito indossando abiti scuri e portando con sé un ombrello, la sua arma. Adesso una foto ravvicinata pubblicata da Daily Mail Celebrity ci mostra anche il look di Colin Farrell in dettaglio, il colore argenteo dei capelli e i baffetti del nuovo Oswald Cobblepot, alias Pinguino.

Colin Farrell is a silver fox as the 43-year-old actor goes for an early-morning coffee run in Los Angeles https://t.co/KnleWGu2jq — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 18, 2020

I baffi sembrano rappresentare una novità per il Pinguino così come il taglio di capelli sfoggiato da Zoë Kravitz, interprete di Catwoman (che vedete di seguito). E possibile che il regista Matt Reeves stia cercando di dare un'impronta unica al suo The Batman anche nel look dei personaggi.

Here is a photo of Zoe Kravitz's Catwoman haircut!



She cut off her #HighFidelity dreds for it, and just an FYI I would be remiss in not mentioning just how charming and good the upcoming Hulu comedy is! #TCA20 pic.twitter.com/Ri6ULbvwlO — Liz Shannon Miller (@lizlet) January 17, 2020

The Batman è diretto da Matt Reeves, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Mattson Tomlin. Oltre a Robert Pattinson come Bruce Wayne / Batman, il film vede la partecipazione di Jeffrey Wright come James Gordon, Zoë Kravitz come Selina Kyle / Catwoman, Paul Dano come Edward Nashton / The Riddler, Colin Farrell come Oswald Cobblepot / The Penguin, Andy Serkis come Alfred Pennyworth e John Turturro nel ruolo di Carmine Falcone.