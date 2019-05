The Batman potrebbe dare il via al Gotham Cinematic Universe

The Batman sarà una pellicola standalone più che un prequel e potrebbe dare il via al Gotham Cinematic Universe.

L'atteso The Batman potrebbe non essere solo l'ennesima pellicola sull'Uomo Pipistrello, il film potrebbe dare il via a un vero e proprio Gotham Cinematic Universe.

We Got This Covered ha rivelato che il cinecomic a cui sta lavorando Matt Reeves potrebbe essere più una pellicola standalone che un prequel. Adesso scopriamo che il film potrebbe rappresentare l'inizio di un intero Gotham Cinematic Universe. Se The Batman sarà accolto in maniera positiva dal pubblico, potrebbe aprire la strada a pellicole come Nightwing e Batgirl.

Da quanto abbiamo capito finora, The Batman sarà un evento separato nel DCEU, esisterà indipendentemente dagli altri progetti, un po' come la trilogia su Batman di Christopher Nolan. Quasi certa la presenza dell'inglese Robert Pattinson nei panni di un Bruce Wayne più giovane e meno incupito del precedente. Resta da capire come il grande pubblico accoglierà questi cambiamenti nel tentativo di rilanciare la saga dell'Uomo pipistrello. Per adesso il rumor è stato accolto con una petizione contro l'ingaggio di Robert Pattinson, mossa che non dovrebbe impensierire più di tanto Warner Bros. visto che gli stessi fan avevano reagito in modo violento all'arrivo di Ben Affleck per poi cambiare idea dopo aver visto la sua performance.

La pre-produzione di The Batman prenderà il via in estate. Matt Reeves, al momento, è ancora impegnato nella seconda stesura dello script. Warner Bros. non ha ancora fissato una data di uscita ufficiale per The Batman, ma a quanto pare le riprese dovrebbero prendere il via a fine 2019 o nei primi mesi del 2020.