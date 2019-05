The Batman: DC Comics ha confermato l'ingaggio di Robert Pattinson?

Il capo di DC Comics avrebbe confermato inavvertitamente l'ingaggio di Robert Pattinson in The Batman con una foto dall'aereo.

DC Comics potrebbe aver confermato l'ingaggio di Robert Pattinson in The Batman.

In un recente post su Instagram, il capo dell'ufficio creativo della DC Comics Jim Lee potrebbe aver rivelato più di quanto voluto. Il leggendario fumettista si trovava su un volo per Abu Dhabi quando ha casualmente postato gli oggetti che ha portato con sé in volo. nella foto vediamo il suo passaporto, il suo Nintendo Switch e un paio di tablet. Uno dei tablet mostra una pagina in cui compare il nome di Robert Pattinson. Che sia una sottile conferma dell'ingaggio dell'attore in The Batman?

Per il momento i dettagli del plot di The Batman sono top secret. Sappiamo che il film scritto e diretto da Matt Reeves sarà incentrato su un Batman più giovane delle precedenti incarnazioni mentre affronta, nel ruolo di investigatore, nemici come Pinguino e Catwoman. Matt Reeves ha confermato che il film non sarà basato direttamente sul fumetto di Frank Miller Year One.

