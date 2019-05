Robert Pattinson come Batman? Fan lanciano una petizione per sostituirlo!

L'idea che sia Robert Pattinson il protagonista di The Batman non piace a tutti: molti fan dell'uomo pipistrello hanno lanciato una petizione per chiedere di sostituirlo!

Robert Pattinson sarà protagonista di The Batman? Sì secondo Variety, no secondo molti fan che lanciano online una petizione per chiedere la sostituzione di Robert Pattinson con... chiunque non sia Robert Pattinson!

Il tutto a una manciata di ore dall'annuncio del magazine americano. Per Variety il Batman in versione giovane detective auspicato da Matt Reeves, regista di The Batman, avrà il volto di Robert Pattinson. Le fonti sostengono che l'accordo non è ancora concluso, ma Pattinson sarebbe la prima scelta dello studio. Deadline ha raffreddato gli entusiasmi, l'accordo non è ancora concluso anche se Pattinson sarebbe la prima scelta dello studio, seguito nella shortlist da Nicholas Hoult. Niente ancora è deciso, dunque, ma i rumor sono bastati ai fan per cominciare la rivolta sotto forma, in verità, di multiple petizioni.

The Batman: Robert Pattinson protagonista? Manca l'ufficialità, Hoult l'alternativa

Ciò che le accomuna? La richiesta di non affidare a Pattinson il ruolo del Cavaliere Oscuro. I più chiedono sostanzialmente alla Warner Bros. di non commettere lo stesso errore compiuto maschera e mantello a Ben Affleck, che ha abbandonato il ruolo dopo aver interpretato l'uomo-pipistrello in Batman v Superman: Dawn of Justice, Suicide Squad e Justice League. E lo fanno attraverso il portale Change.org.

Un'altra petizione si appella al fatto che il casting della Warner Bros. per il prossimo film sembra a tutti gli effetti uno scherzo. Altri ancora lanciano una semplice richiesta ("Sostituite Robert Pattinson come il nuovo Batman") spiegando che basta leggere quella frase per capire che non serve aggiungere altro.

Ecco, però, che spunta un nuovo nome nella rosa dei candidati ideali: fino all'annuncio di Variety il nome più quotato era sicuramente quello di Armie Hammer, e infatti una nuova petizione chiede che sia proprio la star di Call Me by Your Name a interpretare la versione più giovane del Cavaliere Oscuro: "Scegliere Robert Pattinson o chiunque altro al posto di Armie Hammer a questo punto sembrerebbe uno scherzo".