The Batman si concentrerà sugli anni della formazione del Cavaliere Oscuro

The Batman racconterà gli anni della formazione del Cavaliere Oscuro, Bruce Wayne sfodererà le sue doti investigative per aiutare Gotham.

The Batman sarà una storia delle origini e si concentrerà sugli anni della formazione del Cavaliere Oscuro. Questi sono i rumor che circolano sempre più insistenti sul plot della nuova avventura dedicata all'uomo pipistrello diretta da Matt Reeves.

Berlino 2018: uno scatto di Robert Pattinson sul red carpet di Damsel

Confermato l'ingaggio di Robert Pattinson, che interpreterà una versione giovane di Batman in una nuova trilogia che si concentrerà sugli anni formativi del Cavaliere Oscuro e sull'addestramento che lo porterà a diventare un supereroe in opposizione al background familiare.

The Batman, Matt Reeves commenta la scelta di Robert Pattinson su Twitter

The Hollywood Reporter ha svelato i retroscena legati alla scelta di Robert Pattinson che ha battuto la concorrenza agguerrita di rivali quali il connazionale Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson e Armie Hammer.

Matt Reeves non era certo che Pattinson volesse calarsi nei panni di Batman, ma la sua scelta di far seguire la saga di Twilight con piccoli progetti indipendenti e rischiosi è stata determinante agli occhi del regista. Il fatto di non aver partecipato a nessun progetto Marvel o ad altri popolari cinecomic ha poi fatto il resto, escludendo di fatto Nicholas Hoult, star della saga di X-Men.

Il Batman di Matt Reeves sarà dunque trentenne e verrà mostrato in un'epoca a a cavallo tra una storia delle origini e l'approdo alla figura leggendaria del vigilante e protettore di Gotham City; Bruce Wayne sfodererà le sue brillanti doti investigative e al tempo stesso lotterà per trovare se stesso e capire che direzione intraprendere.

L'uscita di The Batman è fissata per il 25 giugno 2021.

L'uomo, la maschera e il simbolo: diamo i voti ai Batman cinematografici