The Batman: Robert Pattinson sarà Batman in una trilogia

Robert Pattinson vestirà i panni di Batman in una trilogia di film inaugurata da The Batman e diretta da Matt Reeves.

Robert Pattinson è il nuovo Batman e lo vedremo nei panni dell'Uomo Pipistrello in una trilogia di film inaugurata da The Batman. Warner Bros. starebbe infatti, preparando tre nuove pellicole dedicate al giovane Batman. A dirigere le tre pellicole in preparazione sarà il regista Matt Reeves.

Il primo The Batman arriverà al cinema il 25 giugno 2021, per il momento i due sequel non hanno alcuna data di uscita. I dettagli sul progetto sono scarsissimi e all'infuori di Robert Pattinson non sono trapelate informazioni né sul cast né sul plot.

Le uniche informazioni sulla trilogia provengono dallo stesso Matt Reeves che, parlando del primo The Batman, mesi fa ha anticipato che si tratterà di una "storia noir, con un punto di vista forte. La narrazione sarà sulle spalle di Batman e spero che sia una storia eccitante, ma anche emozionante. Rispetto al passato, vedremo più Batman in versione detective. i fumetti contengono una tradizione al riguardo, ma per ora questo aspetto non è stato toccato nei film."

Ma quale look avrà il Batman di Robert Pattinson? Troppo presto per avere certezze al riguarda, ma nell'attesa i fan si stanno dilettando a immaginare l'aspetto del nuovo Uomo Pipistrello. Un poster fan-made di The Batman realizzato da MessyPandas mostra una possibile versione del lato oscuro di Robert Pattinson come futuro vigilante di Gotham. Qui sotto potete giudicare il risultato!