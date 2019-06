The Batman, Matt Reeves commenta su Twitter la scelta di Robert Pattinson

The Batman avrà come protagonista Robert Pattinson e il regista ha confermato la notizia con un semplice tweet.

The Batman avrà come protagonista Robert Pattinson e il regista Matt Reeves ha confermato la notizia con un tweet pubblicato online.

Il semplice messaggio riportava solo il disegno di un pipistrello ed era accompagnato da un breve estratto del film Good Time, di cui l'attore è il protagonista.

Il nuovo cinecomic prodotto da Warner Bros. dovrebbe essere il primo capitolo di una trilogia cinematografica dedicata alla giovinezza di Bruce Wayne. The Batman verrà distribuito nei cinema americani il 25 giugno 2021 e segnerà il debutto di Robert Pattinson nell'iconico ruolo dell'Uomo Pipistrello.

Il regista Matt Reeves ha commentato l'ingaggio dell'attore britannico con una gif tratta dal film Good Time diretto dai fratelli Safdie, in cui Pattinson aveva la parte di un giovane criminale.

Il filmmaker aveva parlato del progetto dichiarando che il progetto è quello di realizzare una "storia noir, con un punto di vista forte. La narrazione sarà sulle spalle di Batman e spero che sia una storia eccitante, ma anche emozionante. Rispetto al passato, vedremo Batman maggiormente in versione detective. Nei fumetti c'è una tradizione riguardante questa versione, ma per ora questo aspetto non è stata mostrata questa versione nei film."

Robert Pattinson è il nuovo Batman: 5 film per ricredersi sull'attore di Twilight