The Batman: il costume di Robert Pattinson suggerisce che l'eroe userà la pistola?

Un dettaglio nel costume di Robert Pattinson in The Batman suggerirebbe la possibilità inedita che l'Uomo Pipistrello usi le armi da fuoco per combattere i criminali di Gotham City.

L'Uomo Pipistrello di The Batman userà la pistola tra i suoi gadget? Un dettaglio nel costume di Robert Pattinson lo farebbe pensare, interropendo così la tradizione per cui Batman non fa uso di armi da fuoco.

Un camera test di The Batman

L'avversione di Bruce Wayne per le armi da fuoco è facile da spiegare. I suoi genitori sono stati uccisi a bruciapelo da alcuni criminali in un vicolo di Gotham City proprio di fronte ai suoi occhi. L'esperienza traumatica spinge il miliardario, una volta adulto, a condurre una doppia vita trasformandosi - quando necessario - nel vigilante Batman che combatte il crimine senza, però, usare armi da fuoco.

The Batman, ispirato al costume di Batman: Earth One?

Le foto dal set di The Batman hanno svelato i primi dettagli del massiccio costume indossato da Robert Pattinson. Costume corredato di una pratica cintura in cui si notano almeno due tasche per munizioni 9mm.

Naturalmente la presenza della cintura da sola non prova che in The Batman vedremo l'Uomo Pipistrello in versione pistolero. Da quanto visto finora, il look scelto da Matt Reeves per il film va in direzione di un'atmosfera più muscolare, con una Batmobile in versione auto da corsa potente tanto che i fan l'hanno paragonata ai bolidi di Fast & Furious e cuciture visibili sul cappuccio. L'impressione generale è si voglia dare l'idea di una versione di Batman più terrena, materiale, realistica e radicata nel quotidiano.

The Batman, Robert Pattinson: "Lo stop alla lavorazione non è stata la cosa peggiore"

Nei fumetti vediamo Batman imbracciare le armi solo nelle versione alternative del personaggio, ma in Batman: Year Two, controversa storyline del 1987, Bruce Wayne usa una pistola (la stessa che ha ucciso i suoi genitori) per far fuori un criminale chiamato The Reaper, e comincia a portare la vecchia pistola di Joe Chill con sé. La storyline e l'infrazione della regola non è stata particolarmente amata dai lettori ed è stata presto eliminata dal canone. Improbabile che Matt Reeves abbia adattato questo arco narrativo - la fonte di ispirazione primaria resta The Long Halloween, ma il regista ha svelato che il suo Bruce Wayne combatte il crimine da circa due anni e muove i primi passi come vigilante. ecco spiegata la possibilità che, in una fase preliminare in cui è ancora inesperto, Bruce Wayne possa ricorrere all'uso delle armi da fuoco per adempiere al compito che si è posto.

Se l'ipotesi ha senso, lo scopriremo prossimamente. The Batman approderà nei cinema il 21 ottobre 2021.