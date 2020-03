The Batman: i fan paragonano la Batmobile a Fast & Furious, delirio su Twitter

Le prime immagini della Batmobile usata in The Batman hanno fatto la loro comparsa in rete grazie a Matt Reeves scatenando il delirio su Twitter, i fan si sono affrettati a paragonare l'auto di Batman ai bolidi della saga di Fast & Furious ribattezzando il film in arrivo "The Bat & the Furious".

Mentre le riprese di The Batman sono in corso, il regista Matt Reeves ha diffuso via Twitter tre foto in alta definizione che ritraggono Bruce Wayne con indosso il costume dell'Uomo Pipistrello a fianco della Batmobile. A giudicare dalla scelta fatta, Matt Reeves ha deciso di fondere realismo e fantasia dando vita a un'auto minacciosa e potente che non sfigurerebbe in un film di Mad Max. O nella saga di Fast and the Furious, come hanno sottolineato i fan invadendo Twitter per commentare le immagini.

The Batman, una foto macabra dal set: è una vittima dell'Enigmista?

The new Batmobile looks like it was stolen off the set of a Fast & Furious movie. I dig it.#TheBatman https://t.co/7AHnso9jau — Jason Rothman (@JasonRothman) March 4, 2020

Who drives the car? Dominic Toreto?



It looks like more Fast and Furious car than a Batmobile https://t.co/rQ77qdMp1Z — Iniesta (@HisNameDani) March 4, 2020

What are your thoughts on the Batmobile for ‘THE BATMAN’ in comparison to its predecessors? pic.twitter.com/CiwaBjnsHj — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 4, 2020

(Chris) Hate to be negative about #TheBatman, but this batmobile is rather pedestrian, too Fast & Furious. I see the '66 batmobile's bones, but send this over to American Chopper for fun bat flair. Still looking forward to the movie https://t.co/VDgoeaIWJa — The Heroes Peak (@HeroesPeak) March 4, 2020

Le riprese di The Batman sono attualmente in corso nella città di Londra e nel cast, oltre a Robert Pattinson, ci sono anche Zoe Kravitz nel ruolo di Catwoman, Andy Serkis in quello di Alfred, Jeffrey Wright che sarà il Commissario Gordon, John Turturro che interpreterà Carmine Falcone e Peter Sarsgaard.

Nel cast del lungometraggio della Warner Bros ci saranno inoltre, come rivelato nelle ultime ore, i gemelli Max e Charlie Carver, conosciuti dal pubblico televisivo grazie a Teen Wolf, in un ruolo di cui non sono stati diffusi i dettagli.

The Batman arriverà nei cinema il 25 giugno 2021.