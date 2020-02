The Batman: i dettagli del costume e della moto di Bruce Wayne nelle foto dal set

Sul set di The Batman sono in corso le riprese di alcuni ciak con la controfigura di Pattinson e le foto regalano uno sguardo al costume e alla moto.

The Batman, con star Robert Pattinson, proporrà una nuova versione dell'eroe di Gotham City e le foto dal set regalano la possibilità di vedere i dettagli del costume e della moto che appariranno nel film.

Una delle controfigure della star britannica è stata infatti impegnata nella realizzazione di alcune sequenze d'azione e le immagini apparse online mostrano con chiarezza il look scelto dal regista Matt Reeves. Pochi giorni fa era apparso online il camera test di The Batman, ma ora è possibile vedere il look ideato per questo cinecomic molto atteso.

Già in passato si era parlato del look totalmente nuovo creato per The Batman e Robert Pattinson e lo stesso interprete di Bruce Wayne aveva svelato che indossare l'iconico costume trasmetteva immediatamente un'idea di potenza e lo aiutava a entrare nel ruolo, trasformandosi letteralmente nel vigilante di Gotham City.

Le riprese di The Batman sono attualmente in corso nella città di Londra e nel cast, oltre a Robert Pattinson, ci sono anche Zoe Kravitz nel ruolo di Catwoman, Andy Serkis in quello di Alfred, Jeffrey Wright che sarà il Commissario Gordon, John Turturro che interpreterà Carmine Falcone e Peter Sarsgaard.