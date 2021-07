The Batman, Colin Farrell: "Non rovinerò il film, sono solo in cinque o sei scene"

Colin Farrell rassicura i fan scherzando sul fatto che non sarà tanto presente in The Batman, dove veste i panni del villain Pinguino.

The Batman: Colin Farrell a colloquio con Robert Pattinson

Come riportato da Collider, Colin Farrell è apparso nel podcast Happy Sad Confused e ha condiviso la sua esperienza sul set di The Batman, che vedrà il debutto di Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro. Ecco le sue parole:

"Compaio solo in cinque o sei scene, quindi non vedo l'ora di vedere il film perché non sarà rovinato dalla mia presenza. Davvero, è un omaggio per me. Mi sentirò un po' a disagio per i fottuti nove minuti che ho, e poi il resto, non vedo l'ora di vedere come Matt Reeves ha dato vita a questo mondo".

Colin Farrell si è poi soffermato a descrivere il costume e il make-up del Pinguino in The Batman elogiando il lavoro del truccatore Mike Marino, che ha deciso di usare una tuta prostetica per aggirare i problemi di salute, poiché Farrell stava ancora affrontando le conseguenze dei suoi cambiamenti di peso nella minserie The North Water:

"Mike Marino è un genio. È un vero e proprio genio. E quella parola viene usata spesso, ma lui è un genio del disegno, della scultura e della modellazione. E ha creato questo volto per il Pinguino. Voglio dire, lui e Matt hanno parlato di quale sarebbe stata la stazza del personaggio, nel frattempo io avevo dovuto aumentare di peso per The North Water e non volevo rifarlo di nuovo perché avevo alcuni problemi di salute a causa della trasformazione repentina. Ci siamo detti 'Al diavolo, non è così importante'. So che tanti grandi attori aumentano e diminuiscono di peso e, Dio li benedica, auguro loro buona salute. Ma io credo che The North Water sarà l'ultima volta che aumento così tanto di peso. Quindi, abbiamo deciso per una tuta che simulasse il grasso."

L'uscita di The Batman al cinema è fissata per il 4 marzo 2022.