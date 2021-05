The Batman: tutti i dettagli della Batsuit svelati in un nuovo video

Il nuovo video di una action figure digitale di The Batman ha rivelato tutti i dettagli della Batsuit indossata da Robert Pattinson nel film di Matt Reeves

Pochi nuovi film di supereroi sono attesi quanto The Batman di Matt Reeves. La febbre è a tal punto elevata che un video creato da Prime 1 Studio ha mostrato un action figure digitale di Batman che ha rivelato tutti i dettagli della Batsuit indossata da Robert Pattinson nel nuovo film diretto da Matt Reeves.

L'action figure digitale che mostra la Batsuit indossata da Robert Pattinson nel nuovo The Batman è stata realizzata sulla base dei disegni promozionali creati da Jim Lee in occasione dell'evento DC FanDome dello scorso anno.

I dettagli dell'armatura di Batman possono essere ammirati a partire dal minuto 2:12:00 del video postato su YouTube da Prime 1 Studio. La Batsuit ha un aspetto decisamente artigianale, presenta un cappuccio in pelle e il simbolo di Batman sembra essere sfregiato da un colpo di pistola: questa decisione sembrerebbe ratificare la speculazione secondo cui il Bruce Wayne di Matt Reeves abbia realizzato il suo simbolo a partire dall'arma da fuoco utilizzata da Joe Chill per uccidere i suoi genitori. Inoltre, a differenza delle precedenti versioni delle corazze indossate dal cavaliere oscuro, questa sembra essere pesantemente rinforzata.

Va da sé che l'aspetto di ogni nuovo supereroe riesce a convogliare la maggior parte dell'attenzione e della curiosità di tutti i fan. Come riportato da Screen Rant, ogni Batsuit riflette la visione di un determinato autore e il tono complessivo di un film. A differenza del setting realistico nel Batman di Christopher Nolan (con la sua Batsuit tattica) e di quello ironico e camp nella versione diretta da Joel Schumacher, il cavaliere oscuro interpretato da Robert Pattinson sembra poter essere ben più cupo e inesperto rispetto a qualsiasi altra versione mai apparsa sul grande schermo fino a questo momento.

The Batman sarà distribuito da Warner Bros a partire dal 4 marzo 2022. Recentemente, una foto promozionale leaked di The Batman ha mostrato il look di Batman, della Batmobile, di Selina Kyle e dell'Enigmista.