The Batman, Colin Farrell parla del costume e del make-up del Pinguino: "Un lavoro enorme"

Durante la sua partecipazione al podcast Happy Sad Confused, Colin Farrell ha rivelato alcuni dettagli sul suo costume e il make-up in The Batman di Matt Reeves, nuovo film in cui l'attore ha recitato nel ruolo del Pinguino. In primo luogo, Farrell ha dichiarato di comparire soltanto in circa sei scene del progetto.

The Batman: l'irriconoscibile Pinguino di Colin Farrrell

Come riportato da IndieWire, è questo il motivo che spinge Colin Farrell a non vedere l'ora di godersi The Batman: la sua (esigua) presenza rende molto bassa la possibilità che il suo corpo attoriale abbia rovinato il film. Senza dubbio, l'aspetto di Colin Farrell nei panni del Pinguino è davvero singolare e ha sorpreso moltissimi fan. Per prepararsi al ruolo, l'interprete non ha guadagnato peso ma si è limitato a indossare una particolare tuta che gli ha consentito di raggiungere la stazza del personaggio. A proposito del make up, l'attore ha dichiarato: "Mike Marino è un genio assoluto. Sa disegnare, scolpire e realizzare. Proprio lui ha creato l'aspetto del Pinguino. Sono ingrassato per The North Water e non volevo ripetere un'esperienza del genere. Per questo motivo, io e Matt abbiamo riflettuto a lungo sull'aspetto del mio personaggio. So che i migliori attori ingrassano e perdono peso come vogliono... Tuttavia, questo comportamento non fa più per me! Così abbiamo deciso per una tuta ingrassante!".

The Batman di Matt Reeves porterà in scena il celebre cavaliere oscuro interpretato da Robert Pattinson ma anche personaggi quali Catwoman, l'Enigmistica e il fantomatico Pinguino. Colin Farrell, però, apparirà soltanto in circa sei scene. L'attore ha raccontato: "Questo è il motivo per cui non vedo l'ora di vedere il film. La mia esigua presenza sullo schermo non è riuscito a rovinare il progetto! Mi hanno fatto un regalo e non vedo davvero l'ora di poter guardare il film!".

Infine, Colin Farrell ha dichiarato di preferire che nessuno si emozioni per la sua performance ma si augura che tutti quanti rimangano sbalorditi dal make up curato da Mike Marino: "Come ho già detto, compaio soltanto in circa sei scene. All'inizio ero un po' disperato e non sapevo come costruire il personaggio. Poi ho visto il lavoro enorme di Mike e tutto ha iniziato ad avere senso. Lo giuro su Dio, so bene cos'ha fatto e quanto dobbiamo essergli grati! Il merito mio è solo del 49%".

The Batman sarà distribuito al cinema da Warner Bros a partire dal 4 marzo 2022.