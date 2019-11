Terminator: Destino Oscuro fa flop al box office USA e incassa solo 29 milioni

Terminator: Destino Oscuro, Mackenzie Davis e Linda Hamilton in una scena del film

Il debutto di Terminator: Destino Oscuro al box office USA si rivela un flop visto che all'apertura il film incassa solo 29 milioni di dollari da 4.086 sale, con una media per sala di 7.097 dollari. Il reboot avrebbe dovuto portare nuova vita al franchise con il ritorno di James Cameron in veste produttiva e di Linda Hamilton nei panni dell'originale Sarah Connor (come sottolinea la nostra recensione di Terminator: Destino Oscuro), ma a fronte di un budget di 180 milioni gli incassi al debutto si fermano a quota 29 milioni. Cifra almeno 40 milioni inferiore alle previsioni, ma in linea con il precedente capitolo del franchise, Terminator: Genisys, che nel 2015 debuttò con un incasso di 27 milioni, ma in seguito arrivò a un totale di 440 milioni di incassi globali.

Joker scivola in seconda posizione, ma incassa altri 14 milioni di euro che, sommati al bottino precedente, portano l'acclamato cinecomic a 299,6 milioni. Joker supera i 900 milioni di dollari al box office mondiale, mentre lancia la corsa alla Season's Awards. Qui trovate la nostra recensione e videorecensione di Joker.

Maleficent: Signora del male scivola al terzo posto incassando 12 milioni di dollari che la portano a un totale domestico di 84,3 milioni. Qui la recensione di Maleficent: Signora del male.

Al quarto posto troviamo il debutto di Harriet, biopic in cui si racconta la straordinaria esistenza dell'attivista politica Harriet Tubman, che apre con 12 milioni raccolti in 2.059 sale, con una media per sala di 5.828 dollari.

La Famiglia Addams perde due posizioni, ma incassa altri 8,4 milioni che le permettono di arrivare a un incasso totale di 85,2 milioni. Qui potete leggere il nostro approfondimento sulla saga de La famiglia Addams mentre la versione cartoon ha allietato la Festa del Cinema di Roma nel weekend in una speciale anteprima.