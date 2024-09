Terminator: Destino oscuro, James Cameron spiega il flop: "Non c'era niente nel film per un pubblico nuovo"

Doveva essere il film per far conoscere il franchise alle nuove generazioni, ma si è rivelato nuovamente un flop al box-office

Dopo aver diretto Deadpool nel 2016, Tim Miller si è trovato ad essere uno dei registi più richiesti sul mercato e quando le divergenze creative con Ryan Reynolds hanno portato il regista ad abbandonare il sequel, si è lanciato in una nuova avventura: il reboot del franchise di Terminator insieme a James Cameron.

Cameron aveva dato a Terminator Genisys il suo sigillo di approvazione in una featurette, condividendo complimenti di cui poi si è amaramente pentito a causa della colossale delusione generata dall'uscita in sala dalla pellicola, flop non solo di critica ma anche di pubblico.

Sebbene Terminator: Destino oscuro abbia ricevuto recensioni positive da parte dei fan e della critica, non ha avuto esito migliore al box-office. Incassando 62 milioni di dollari in Nord America e 261 milioni in tutto il mondo, il blockbuster è da considerarsi un flop e l'iconico franchise è stato accantonato per quella che sembrava l'ennesima volta. Cameron era però produttore del progetto, il che spiega forse perché sia stato accolto molto meglio dei poco convincenti Rise Of The Machines, Salvation e Genisys.

Parlando con Empire Online, il regista di Avatar ha ripensato a Destino Oscuro e ha indicato il Terminator di Gabriel Luna come uno dei suoi elementi preferiti del sequel. "Penso che il Rev-9 fosse fichissimo. Personalmente, penso che sia la cosa migliore che abbiamo fatto all'epoca".

Terminator: Destino Oscuro, il regista ammette: "Servivano delle sceneggiatrici per il film"

Alla domanda sul perché il film abbia faticato a trovare un proprio pubblico, Cameron ha risposto: "Il nostro problema non era che il film non funzionasse. Il problema era che non c'era gente interessata. L'ho detto molte volte a Tim Miller. Gli ho detto: 'Ho silurato quel film prima ancora di scrivere una parola o di girare un metro di pellicola'".

Il motivo è da ricercare nel fatto che "avevo già fatto tutto" con Terminator 2 - il giorno del giudizio, un film che si concentrava molto su Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton, un concetto che Destino Oscuro ha ripreso riunendo il T-800 e Sarah Connor... di nuovo.

Terminator: Dark Fate, un primo piano di Arnold Schwarzenegger

"Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Abbiamo realizzato un sequel legittimo di un film in cui le persone che andavano effettivamente al cinema al momento dell'uscita sono tutte morte, in pensione, storpie o affette da demenza. Non è stato un successo. Non c'era nulla nel film per un nuovo pubblico".

Esprimendo le sue considerazioni finali su Terminator: Destino Oscuro, Cameron ha dichiarato: "Penso che il film sia un successo. Continuo a pensare che i miei siano i migliori, ma lo metto al terzo posto". La saga è però tornata ancora una volta con il recente adattamento anime di Netflix intitolato Terminator Zero.