Joker, il film supera i 900 milioni di dollari al box office mondiale

Joker: l'urlo di Joaquin Phoenix

Joker ha raggiunto un altro traguardo importante al boxoffice mondiale. Stando all'Hollywood Reporter, infatti, il film sulle origini della nemesi di Batman ha superato la soglia dei 900 milioni di dollari al box office mondiale, e dovrebbe chiudere il weekend con circa 920 milioni.

Già qualche giorno fa il film di Todd Phillips che ha vinto il Leone d'Oro all'ultima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia - ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Joker - era diventato il maggiore successo commerciale globale ad avere negli USA il visto di censura R (Restricted, ossia vietato ai minori di 17 anni non accompagnati), e potrebbe diventare il primo lungometraggio con tale restrizione a raggiungere il miliardo di dollari nel mondo, traguardo ancora più notevole se si considera che il film non è uscito in 3D e molto probabilmente non arriverà in sala in Cina, per questioni di censura.

Joker è ora anche il cinefumetto vietato ai minori più visto di sempre, avendo battuto il precedente record di Deadpool 2, uscito lo scorso anno. Per quanto riguarda la categoria specifica degli adattamenti cinematografici della DC Comics, il film di Todd Phillips è quarto, dietro Aquaman, Il cavaliere oscuro - Il ritorno e Il cavaliere oscuro. Il suo successo, dicono gli esperti, potrebbe ispirare le major a puntare su progetti più rischiosi, uscendo dal campo dei blockbuster e dei film dal budget estremamente ridotto.

Lo stesso regista di Joker, Todd Phillips aveva proposto alla Warner Bros. un vero e proprio filone di adattamenti DC che raccontino le storie di determinati personaggi in un contesto più reale, ed è probabile che ciò rientri ora nei piani dello studio, alle prese con numerosi franchise (DC, Lego, Harry Potter, il Conjuring Universe). Nel frattempo, a febbraio uscirà in sala il primo film vietato ai minori all'interno del DC Extended Universe, ossia Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn).