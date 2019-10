Terminator: Destino Oscuro, James Cameron parla del montaggio: "Un bagno di sangue"

James Cameron parla di Terminator: Destino Oscuro e di come il montaggio del film non sia stato per niente facile.

James Cameron ha affermato che il montaggio per Terminator: Destino Oscuro è stato molto difficile, raccontando che non è stata una passeggiata arrivare al lavoro finale che possiamo vedere in sala da oggi 31 ottobre.

Parlando del processo di editing del film - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Terminator: Destino Oscuro James Cameron ha infatti usato parole molto incisive riguardo il processo creativo in sala montaggio: "Questo film è stato forgiato col fuoco. C'è stato un bagno di sangue per via di differenze creative"

Insieme al regista di Terminator: Destino Oscuro, Tim Miller, James Cameron ha partecipato attivamente nella creazione del taglio definitivo del film, che è il diretto prosieguo dei suoi Terminator e Terminator 2 - Il giorno del giudizio. Da come ha raccontato sembra che nel mentre abbia preso il controllo della post-produzione: "Non sono mai andato sul set. Devo ancora incontrare fisicamente il nuovo cast perché non ci sono mai andato. Ma sono stato molto coinvolto nella scrittura e nel montaggio del film. E per me, il taglio è proprio un'estensione della scrittura."

Il produttore si è dilungato nel racconto dell'esperienza avuta durante il montaggio di Terminator: Destino Oscuro in un'intervista con Cinemablend, spiegando le difficoltà avute: "Non è stata per nulla una passeggiata. Ho pensato che ci fossero molti passaggi inutili quindi ho dato notevoli suggerimenti per arrivare al taglio finale. Ci sono stati molti disaccordi e il sangue deve essere ancora rimosso dai muri della sala di montaggio"

Sembra però che, nonostante le divergenze, il team sia arrivato al montaggio finale che vedremo al cinema in queste settimane.