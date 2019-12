Tenet: ecco le prime foto, Christopher Nolan "è il mio film più ambizioso"

Tenet: John David Washington alla guida di un motoscafo

Tenet: Robert Pattinson e John David Washington in una scena

In attesa del trailer di Tenet approdano in rete le prime due foto del film che vedono il protagonista John David Washington in azione; parlando dell'opera Christopher Nolan la definisce il suo film più ambizioso.

In un'intervista a Entertainment Weekly, che ha lanciato in esclusiva le prime due foto ufficiali di Tenet, Christopher Nolan definisce iol film "un epico action movie che si sviluppa all'interno del mondo dello spionaggio internazionale."

Le prime immagini mostrano il protagonista John David Washington alla guida di un motoscafo su cui si trova anche Elizabeth Debicki e a colloquio con Robert Pattinson. Fanno parte del cast anche Aaron Taylor-Johnson e Kenneth Branagh.

"Partiremo dal punto di vista di un film di spionaggio, ma visiteremo luoghi differenti" anticipa il regista di Inception, Interstellar, Dunkirk e della trilogia di Batman. "Attraverseremo diversi generi in un modo fresco e nuovo. Con i produttori abbiamo messo insieme un progetto su larga scala, senza dubbio il più maestoso in termini di ambientazione. Abbiamo girato in sette paesi, con un cast massiccio e numerosi set. Senza dubbio, è il film più ambizioso che abbiamo mai fatto."

Nolan indica in John David Washington "l'eroe del film. E' un enorme talento ed è un attore molto dotato fisicamente, è un ex giocatore di football professionista. E' un atleta, è difficile tenere il suo passo, anche per i veicoli che gli abbiamo messo a disposizione, auto, barche ed elicotteri. Questo ragazzo va veloce."

Tenet, Aaron Taylor-Johnson: "Christopher Nolan sta spingendo il cinema oltre i suoi confini"

Parlando di veicoli, John David Washington ricorda quanto sia stato complicato girare la scena acquatica con Elizabeth Debicki: "Ero terrorizzato, ma quando Christopher Nolan ha gridato 'Azione!' ho dovuto farmi forza e sembrare cool. Ma ero molto spaventato perché ero su una barca. Non so guidare una barca! Ma ho dovuto recitare come se lo sapessi fare!".

Tra poche ore approderà in rete il trailer di Tenet, uno dei film più attesi del 2020. Tenet arriverà nelle sale statunitensi il 17 luglio 2020.