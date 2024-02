Tenet: Christopher Nolan spiega il film (con i popcorn) in un video illuminante

A quattro anni di distanza dall'uscita, i dubbi degli spettatori sulla sinossi di Tenet non si placano e così Nolan in persona interviene per spiegare i significati del suo film.

Sono in molti a non aver capito Tenet. Uno dei film di Christopher Nolan più enigmatici e polarizzanti continua a far discutere i fan a quattro anni di distanza dall'uscita e così il regista inglese ha diffuso un video in cui, armato di popcorn, fornisce una spiegazione illuminante.

Tenet: John David Washington in una immagine del film

Nel video pubblicato sul canale TikTok @guywithamoviecamera, Christopher Nolan si sofferma sui significati reconditi della sua pellicola riconoscendo la difficoltà di parlare di un film rispetto alla semplice visione in cui l'opera comunica direttamente in maniera empatica con lo spettatore.

Nolan mette in chiaro che Tenet non riguarda i viaggi nel tempo convenzionali, ma piuttosto esplora la "direzione del tempo" attraverso l'entropia. "Tutte le leggi della Fisica sono simmetriche; sono tutti identici qualunque sia la direzione in cui scorre il tempo, a parte l'entropia" spiega. "Ora, nel mondo della fisica si discute se l'entropia definisca la direzione del tempo o se mostri semplicemente la direzione del tempo; che si tratti di una causa o di un effetto".

Il regista prosegue spiegando che Tenet "fa propria l'idea che l'entropia sia la causa. Ciò che accade nel film è che, invece di limitarsi a spostarsi avanti e indietro nel tempo, sono state sviluppate macchine in grado di cambiare la direzione del tempo per un oggetto o una persona. Quindi stai mescolando le due direzioni del tempo all'interno della stessa scena, all'interno dello stesso fotogramma. Non è necessario vedere causa ed effetto come definiti l'uno dall'altra. Non c'è nulla nelle leggi della fisica che suggerisca che non si possa guardare il tempo in una direzione diversa".

Nolan fa chiarezza sui significati di Tenet

Tenet: Robert Pattinson in una scena del trailer

Per rendere il più possibile chiari i concetti alla base di Tenet, Christopher Nolan utilizza i popcorn che tiene in mano.

"Quindi, la scena in cui il protagonista tiene la mano sopra il proiettile rovesciato e questo gli salta in mano, tu la fai accadere; se lasci cadere o meno il proiettile, se il proiettile ti vola o meno nella mano. Deve essere la tua mano, deve essere la tua volontà a farlo accadere. Se il chicco di popcorn stesso corresse in una direzione diversa del tempo, potrebbe arrivare alla mano. Nel film lo ipotizziamo perché la sua entropia viene invertita. È così che Tenet nasce, come il titolo, come palindromo".