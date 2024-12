Christopher Nolan: secondo John David Washington ha rivoluzionato l'industria scegliendolo in Tenet

John David Washington ha lodato Christopher Nolan per aver sfidato lo status quo con il film Tenet. L'attore ha dichiarato che la scelta di renderlo co-protagonista del film con Robert Pattinson ha scosso in qualche modo Hollywood.

Grazie alla sua presenza in Tenet, John David Washington è diventato il primo protagonista nero nella filmografia di Nolan. La star l'ha raccontato in una recente intervista, esprimendo la propria gratitudine al regista.

Scelta inedita

"Credo che ciò che è stato così geniale, ed è uno dei motivi per cui so che Nolan è una persona autentica, è che non ha enfatizzato troppo la cosa. Non ha detto che stavamo facendo la storia o qualcosa del genere. Ha semplicemente detto che ero un uomo e il protagonista e sapeva chi aveva scelto".

Un tipo di mentalità che John David Washington ha particolarmente apprezzato; ovviamente, aveva pensato a questo dettaglio vista anche le cover sulle quali faceva capolino. Washington ritiene sia stata una vera scossa per l'industria.

Poca fortuna

John David Washington è convinto che la sua carriera sia stata sinora penalizzata anche da uscite poco fortunate. L'attore ritiene un grande film di fantascienza anche The Creator, uscito lo scorso anno, mentre Malcolm & Marie lo reputa interessante, quando uscì su Netflix.

L'attore non è sicuro del punto in cui si trovi nella sua carriera a questo punto del percorso ma ritiene che spesso legge molte frasi piene di negatività e quindi preferisce concentrarsi sul lavoro e su come lo percepiscono i registi che decidono di averlo con loro nei film, proprio come accadde con Christopher Nolan.