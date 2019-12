Tenet, Aaron Taylor-Johnson: "Christopher Nolan sta spingendo il cinema oltre i suoi confini"

La star di Tenet, Aaron Taylor-Johnson, anticipa le prime informazioni sul film svelando che Christopher Nolan sta spingendo il cinema oltre i suoi confini.

Venezia 2016: Aaron Taylor Johnson al photocall di Nocturnal Animals

L'attesa dei cinefili per Tenet, nuova pellicola di Christopher Nolan di cui non si sa ancora granché, è spasmodica. Ad alimentare l'hype ulteriormente ci pensa Aaron Taylor-Johnson, nel cast del thriller spionistico, in una recente intervista in cui dichiara:

"Adoro Christopher Nolan. Quando ho avuto l'opportunità di candidarmi per un suo film, sono stati il primo ad alzare la mano dicendo 'Lasciami provare'. Sono stato davvero fortunato ad essere stato scelto per Tenet. John David Washington è fenomenale, ed è una persona meravigliosa e genuina. Diventerà una star. Robert Pattinson è grandioso, adoro lavorare con lui".

Dalla speranza di Dunkirk al ritorno del Cavaliere Oscuro: imparare a resistere con Christopher Nolan

Parlando di Nolan, Aaron Taylor-Johnson lo definisce "una leggenda. E' fantastico starsene lì e vedere come funziona la sua mente. Il modo in cui mette insieme i film è straordinario. Sta spingendo il cinema oltre i suoi confini, l'aspetto cinematografico è straordinario da guardare. E' stato un vero onore poter collaborare con lui a questo film. Ma non posso dire altro."

Di Tenet conosciamo il primo teaser diffuso in rete mesi fa. IMDB lo descrivr come "un'epopea action che ruota attorno allo spionaggio internazionale, ai viaggi nel tempo e all'evoluzione". Interpretato da da Aaron Taylor-Johnson, Robert Pattinson, Himesh Patel, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh, Dimple Kapadia e Michael Caine, Tenet arriverà nelle sale statunitensi il 17 luglio 2020.