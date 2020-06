Tenet: Christopher Nolan ha costruito uno dei set all'aperto più grandi della storia

Per il colossal, Christopher Nolan ha costruito uno dei set all'aperto più grandi della storia, nel deserto della California, ma il contenuto della scena per ora rimane top secret.

Un'immagine dal trailer di Tenet

In precedenza il regista inglese aveva rivelato di aver distrutto un vero Boeing 747 in una spettacolare sequenza preferendo la realtà alla CGI. Ma per Tenet, Nolan non ha badato a porsi limiti, come confessa a Entertainment Weekly.

La scena in questione è stata girata lo scorso ottobre nel deserto della California dove il team di Tenet ha "costruito una città abbandonata composta da ruderi di edifici e macerie, popolata da centinaia di comparse in uniformi militari mimetiche. La location in questione si trova a 80 miglia a est di Palm Springs, ma non posso rivelarvi altro al riguardo".

Christopher Nolan ha passato gli ultimi sei - sette anni a rifinire la sceneggiatura di Tenet, per poi cercare le star da ingaggiare nel suo nuovo ambizioso progetto. Robert Pattinson interpreta un personaggio di nome Neil, mentre John David Washington è un agente noto come il Protagonista. Kenneth Branagh è il villain, un oligarca russo, ed Elizabeth Debicki interpreta sua moglie, che a causa del marito si ritrova in una complicata situazione.

Per Nolan, Tenet è il suo film più pensato per l'esperienza del grande schermo. La pellicola uscirà nelle sale italiane il 3 agosto.