Tenet, Christopher Nolan: "Ecco perché ho distrutto un vero Boeing 747 invece di usare la CGI"

Per le riprese di Tenet, Christopher Nolan ha preferito acquistare e poi distruggere un vero Boeing 747 in un hangar invece di usare la CGI. Nolan, amante del realismo, ha avuto un colpo di fortuna che lo ha aiutato a realizzare il misterioso Tenet proprio come aveva in mente.

"Avevo programmato di usare miniature e pezzi di edifici ricostruiti sul set combinandoli con gli effetti visivi per tutto il resto, ma mentre mi trovavo a fare location scouting a Victorville, California, il team ha scoperto un hangar pieno di vecchi aerei. Abbiamo fatto due conti e abbiamo capito che era più economico comprare un vero aereo della grandezza giusta e realizzare la sequenza per davvero davanti alla macchina da presa piuttosto che costruire miniature o riprodurre tutto in CGI."

Il regista prosegue ridendo: "Ho avuto questo strano impulso all'acquisto, ma lo abbiamo fatto e ha funzionato molto bene, con Scott Fisher, il nostro supervisore agli effetti speciali, e Nathan Crowley, il production designer, intenti a riflettere su come realizzare questa sequenza grandiosa davanti all'obiettivo. Un lavoro davvero eccitante."

Anche Robert Pattinson ricorda la sequenza in questione tra le risate: "Non ci credereste che vedendo questa sequenza è stata girata per davvero, un vero Boing 747 che esplode! Pensandoci è quasi ridicolo. Ricordo che, mentre giravamo, pensavo 'Quante altre volte accadrà in un film?'"