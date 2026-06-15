Dangerous Waters stasera su Italia 1 è una delle ultime interpretazioni di Ray Liotta

Questa sera, lunedì 15 giugno, va in onda in prima visione Dangerous Waters, thriller del 2023 diretto da John Barr. Ambientato nell'apparente paradiso delle acque caraibiche, il film unisce una forte tensione psicologica ad scene d'azione mozzafiato. Ma la pellicola porta con sé anche un grande valore emotivo per i cinefili: rappresenta infatti una delle ultimissime interpretazioni del celebre attore Ray Liotta, scomparso nel 2022.

La Trama di Dangerous Waters

Il film segue le vicende di Rose, una giovane ragazza che parte per quella che sarebbe dovuta essere un'idilliaca vacanza in barca a vela, all'insegna del relax e del divertimento. Insieme a lei ci sono la madre Alma e il suo nuovo fidanzato, Derek.

L'uomo è entrato da poco nella vita di Alma e Rose nutre fin da subito forti sospetti nei suoi confronti. Il suo istinto non sbaglia: scavando a fondo, la ragazza scopre che l'uomo nasconde un passato oscuro, fatto di violenza e criminalità. Questa drammatica scoperta fa precipitare gli eventi, ma il peggio deve ancora venire.

Dangerous Waters: Odeya Rush in una foto

La barca viene improvvisamente abbordata in mare aperto da una spietata gang di criminali guidata da un misterioso e carismatico Capitano. Rimasta sola e senza vie di fuga, Rose sarà costretta a lottare con le unghie e con i denti per la sopravvivenza, tirando fuori un coraggio e una determinazione insospettabili.

Il cast completo del survival-thriller

Il film vanta un cast di volti noti del grande e piccolo schermo, guidato dalla giovane promessa Odeya Rush e dal compianto Ray Liotta:

Odeya Rush : Rose

: Rose Eric Dane : Derek

: Derek Saffron Burrows : Alma

: Alma Ray Liotta : Il Capitano

: Il Capitano Sala Baker : John

: John Brian Duffy : Bill

: Bill Matt Servitto: Agente Friedman

Il film segna una delle ultimissime interpretazioni dell'attore Ray Liotta, scomparso nel 2022, prima che il film fosse distribuito. Qui, nei panni dell'enigmatico Capitano, regala una performance magnetica che aggiunge grande spessore e valore alla vicenda.

Per rendere le scene d'azione visivamente immersive e realistiche, la produzione ha scelto di non abusare del green screen: le spettacolari riprese sono state effettuate in autentiche e magnifiche location marittime tra le acque caraibiche. Il regista John Barr ha firmato non solo la regia, ma si è occupato personalmente anche della fotografia del film, oltre ad aver collaborato alla sceneggiatura con Mark Jackson.