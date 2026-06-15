Tom Cruise batte Spielberg, il suo popcorn basket fa impazzire i fan più di quello di Disclosure Day

Tom Cruise ha partecipato a una proiezione di Disclosure Day insieme a Dakota Fanning e Colin Farrell, ma a catturare l'attenzione è stato soprattutto un curioso secchiello dei popcorn dedicato a Steven Spielberg.

Quando si parla di gadget cinematografici, ormai i popcorn basket sono diventati quasi importanti quanto i film stessi. Negli ultimi anni le catene cinematografiche hanno trasformato questi contenitori in veri e propri oggetti da collezione, capaci spesso di generare discussioni e diventare virali sui social. Stavolta, però, a far parlare non è stato il merchandising ufficiale di Disclosure Day, bensì un accessorio mostrato da Tom Cruise durante una proiezione speciale del nuovo film diretto da Steven Spielberg.

Unp Spielberg in versione popcorn basket conquista il web

Tom Cruise ha condiviso alcune fotografie sui propri canali social mentre assisteva alla visione del lungometraggio insieme a due vecchie conoscenze del cinema spielberghiano: Colin Farrell, protagonista di Minority Report, e Dakota Fanning, che aveva recitato accanto a Cruise in La guerra dei mondi.

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Le immagini celebravano l'uscita del nuovo film di Steven Spielberg e il legame professionale che negli anni ha unito il regista ad alcuni dei suoi interpreti più celebri. Eppure, osservando gli scatti, moltissimi fan hanno notato immediatamente un dettaglio insolito.

Tra le mani di Cruise compariva infatti un popcorn basket decisamente particolare. L'oggetto mostrato dall'attore riproduceva il volto di Steven Spielberg sotto forma di busto tridimensionale. Occhiali, cappello e lineamenti del regista erano immediatamente riconoscibili, mentre il popcorn fuoriusciva dalla parte superiore del cappello, trasformandolo nel contenitore vero e proprio.

Una scelta ironica e autocelebrativa che ha immediatamente attirato l'attenzione degli utenti online. Molti hanno iniziato a commentare che un gadget del genere sarebbe stato perfetto anche come prodotto ufficiale legato a Disclosure Day, soprattutto considerando che il film rappresenta il ritorno di Spielberg alla fantascienza dopo diversi anni.

Il secchiello è diventato rapidamente protagonista delle discussioni sui social, al punto da oscurare quasi completamente quello distribuito ufficialmente nelle sale per accompagnare l'uscita del film.

Perché il gadget ufficiale ha convinto meno

Il contenitore ufficiale di Disclosure Day è ispirato a un elemento presente all'interno della pellicola: raffigura un cervo con un uccello posato sulle corna.

Chi ha già visto il film riconosce immediatamente il riferimento, ma per il pubblico generale il collegamento risulta molto meno immediato. A differenza di altri celebri popcorn bucket ispirati a personaggi iconici o a oggetti centrali della trama, quello di Disclosure Day rischia infatti di apparire piuttosto enigmatico a chi non conosce ancora la storia.

Proprio per questo motivo diversi appassionati hanno osservato che un secchiello dedicato direttamente a Spielberg avrebbe avuto probabilmente un impatto maggiore. Il regista è una figura riconoscibile in tutto il mondo e rappresenta uno dei nomi più importanti nella storia del cinema moderno.

Un busto caricaturale del cineasta avrebbe probabilmente funzionato sia come omaggio alla sua carriera sia come oggetto da collezione destinato a suscitare curiosità anche tra chi non ha ancora visto il film.

L'omaggio di Cruise a uno dei registi più importanti della sua carriera

Al di là del dibattito sui gadget, le fotografie condivise da Cruise hanno rappresentato soprattutto una celebrazione del rapporto professionale costruito negli anni con Steven Spielberg. Il regista ha infatti diretto l'attore in due produzioni molto amate dal pubblico come Minority Report e La guerra dei mondi, contribuendo a definire una fase importante della sua carriera.

Tom Cruise in una scena di Minority Report

Anche la presenza di Dakota Fanning e Colin Farrell nella serata è stata letta come una sorta di reunion informale dell'universo spielberghiano, un incontro tra interpreti che hanno contribuito a dare vita ad alcuni dei film più apprezzati del regista.

Resta da capire se il curioso secchiello mostrato da Cruise fosse un pezzo unico realizzato per l'occasione oppure un gadget destinato a una distribuzione più ampia. Nel frattempo, però, molti fan sembrano aver già espresso il proprio verdetto: per una volta, il merchandising non ufficiale ha rubato completamente la scena a quello del film.