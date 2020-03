Tenet: il film di Christopher Nolan sarà il primo blockbuster post-Coronavirus al cinema?

Tenet di Christopher Nolan potrebbe essere il primo blockbuster post-Coronavirus a fare ritorno nei cinema. L'epidemia di Coronavirus ha causato lo slittamento (talvolta a data da destinarsi) di alcuni tra i titoli più attesi della stagione e causato uno stop dell'industria.

Tenet: un primo piano di John David Washington

Al momento è difficile prevedere quando la situazione tornerà alla normalità, ma questo non impedisce di speculare su quali saranno i primi film a lasciare il maschio nel mondo post-Coronavirus. Dopo che Warner Bros ha annunciato lo slittamento dell'uscita di Wonder Woman 1984, In the Heights - Sognando a New York e altri titoli, Deadline ha indicato in Tenet, la cui uscita americana è fissata per il 17 luglio, il cavallo su cui scommettere.

Tenet: il trailer ha svelato il significato del titolo

Naturalmente le speranze di Warner Bros. riposte in Tenet devono tener conto della situazione mondiale che non sappiamo se sarà normalizzata per luglio. In più al momento il film mantiene la sua data, ma come ha dimostrato il cambio repentino di uscita di Fast & Furious 9 - The Fast Saga, slittato addirittura di un anno, il periodo che stiamo vivendo è troppo incerto per fare ipotesi.

Tenet, uno dei film più attesi del 2020, si preannuncia un intricato thriller spionistico internazionale interpretato da John David Washington, Robert Pattinson ed Elizabeth Debicki; con loro Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine, Himesh Patel e Kenneth Branagh.