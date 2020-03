Wonder Woman 1984: l'uscita del film nelle sale slitta ad agosto

Il film Wonder Woman 1984, a causa dell'emergenza Coronavirus, arriverà nei cinema americani ad agosto.

Wonder Woman 1984 fa i conti con il Coronavirus: il debutto nei cinema è stato posticipato e la nuova data di uscita nelle sale americane il 14 agosto, non più il 5 giugno.

Toby Emmerich, responsabile di Warner Bros. Pictures Group, ha dichiarato: "Quando abbiamo approvato la produzione di Wonder Woman 1984 la nostra intenzione era quella che venisse visto sul grande schermo e siamo entusiasti nell'annunciare che Warner Bros. Pictures porterà il film nelle sale il 14 agosto. Speriamo che il mondo sarà in una situazione più sicura e in salute".

La regia del film, dopo il successo del cinecomic del 2017, è stata affidata ancora una volta a Patty Jenkins e nel cast, insieme a Gal Gadot, troveremo il redivivo Steve Trevor interpretato da Chris Pine, mentre il ruolo della storica antagonista di Diane Prince, Cheetah, è stato affidato a Kristen Wiig.

Wonder Woman 1984 era atteso nelle sale italiane il 4 giugno 2020 e bisognerà attendere per scoprire la nuova data del debutto sui nostri schermi.