Tenet: il trailer ha svelato il significato del titolo

Il trailer di Tenet, lanciato qualche giorno fa, ha finalmente svelato il significato del titolo del film di Christopher Nolan. Quando il film è stato annunciato, i fan si sono chiesti che cosa si celasse dietro la strana parola, che adesso scopriamo essere una parola in codice.

Tenet: Elizabeth Demicki in una scena del trailer

Il trailer di Tenet anticipa che i protagonisti del film, agenti segreti a quanto pare, devono confrontarsi con una minaccia "assai peggiore di un olocausto nucleare provocato dalla Terza Guerra Mondiale". La chiave del mistero al centro del film sembra collegata all'uso della parola "Tenet".

Tenet: John David Washington alla guida di un motoscafo con Elizabeth Debicki sullo sfondo

Undicesimo film di Christopher Nolan, Tenet vede protagonista John David Washington nei panni di una spia a un soldato parte integrante di una misteriosa organizzazione. Nel trailer lo vediamo superare dei test che hanno a che fare con colori fluttuanti mentre lui prova a capire cosa gli viene chiesto di fare nella missione che gli è stata affidata. Dovrà proteggere la Terra, ma da chi e da che cosa?

Nella parte centrale del trailer, il personaggio di Martin Donovan spiega il significato di Tenet dicendo a Washington che "aprirà le porte giuste... ma anche alcune di quelle sbagliate." La rivelazione avviene a bordo di una nave chiamata "Magne Viking", in cui il personaggio di John David Washington sembra addestrarsi per una missione e appare innervosito dalla mancanza di informazioni. Quando Donovan fa riferimento alle "porte giuste" vediamo apparire il personaggio di Michael Caine con indosso un abito elegante seduto a un ristorante, mentre le "porte sbagliate" coincidono con un fotogramma di Kenneth Branagh a bordo della nave.

Tenet: i primi sei minuti mostrati ad alcune proiezioni IMAX di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Subito dopo la spiegazione di Tenet, Dimple Kapadia dice a Washington: "Devi guardare il mondo in un modo nuovo." Questa battuta introduce la scena dell'inseguimento in auto in cui il tempo va al contrario, ma visto l'ingegno di Nolan questo potrebbe essere solo un modo per depistare le ipotesi degli spettatori che invadono i social tanto da far pensare a Tenet come a un possibile sequel di Inception.

Tenet, uno dei film più attesi del 2020, si preannuncia un intricato thriller spionistico internazionale interpretato da John David Washington, Robert Pattinson ed Elizabeth Debicki; con loro Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine, Himesh Patel e Kenneth Branagh.

Tenet arriverà nelle sale statunitensi il 17 luglio 2020.